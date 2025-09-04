Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri

Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава НАСА рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: в России растет интерес к азиатскому медиаконтенту

Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri

Фото: Sumudu Mohottige/Unsplash

Apple в следующем году планирует запустить поисковой инструмент на базе искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

Как утверждают источники агентства, компания работает над новой системой под внутренним названием World Knowledge Answers. Выпуск нового сервиса планируется весной вместе с обновлением Siri. Система будет интегрирована в этот голосовой помощник. Кроме того, обсуждается ее добавление в браузер Safari и Spotlight, который используется для поиска с главного экрана iPhone.

Источники также рассказали, что корпорация обратилась к подразделению Google Alphabet с предложением о сотрудничестве. Apple оценит и протестирует разработанную Google модель искусственного интеллекта, которая поможет в работе голосового помощника.

Недавно Apple анонсировала дату презентации iPhone 17. Мероприятие пройдет 9 сентября, в 20.00 по московскому времени, в Театре Стива Джобса в Купертино. Лозунг презентации — «Awe dropping» («Потрясающий»).

