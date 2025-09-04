Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri

Apple в следующем году планирует запустить поисковой инструмент на базе искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.
Как утверждают источники агентства, компания работает над новой системой под внутренним названием World Knowledge Answers. Выпуск нового сервиса планируется весной вместе с обновлением Siri. Система будет интегрирована в этот голосовой помощник. Кроме того, обсуждается ее добавление в браузер Safari и Spotlight, который используется для поиска с главного экрана iPhone.
Источники также рассказали, что корпорация обратилась к подразделению Google Alphabet с предложением о сотрудничестве. Apple оценит и протестирует разработанную Google модель искусственного интеллекта, которая поможет в работе голосового помощника.
Недавно Apple анонсировала дату презентации iPhone 17. Мероприятие пройдет 9 сентября, в 20.00 по московскому времени, в Театре Стива Джобса в Купертино. Лозунг презентации — «Awe dropping» («Потрясающий»).