Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri

Как утверждают источники агентства, компания работает над новой системой под внутренним названием World Knowledge Answers. Выпуск нового сервиса планируется весной вместе с обновлением Siri. Система будет интегрирована в этот голосовой помощник. Кроме того, обсуждается ее добавление в браузер Safari и Spotlight, который используется для поиска с главного экрана iPhone.