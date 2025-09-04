Сиквел «Супермена» получил название и дату премьеры

Продолжение «Супермена» получит подзаголовок «Человек завтрашнего дня» и выйдет в июле 2027 года. Об этом режиссер и сопредседатель DC Films Джеймс Ганн заявил в соцсетях.
К посту он прикрепил изображение из комикса, где Супермен стоит рядом с Лексом Лютором в его боевом костюме. Это указывает на то, что сиквел продолжит развивать линию вражды Лютора с Человеком из стали.
В комиксах DC Лютор создает костюм, чтобы уравняться с Суперменом по силе и способностям. В первом фильме Ганна для победы над супергероем антагонист использовал его клона, но эти планы провалились.
«Супермен» вышел в международный прокат 8 июля. К настоящему моменту он собрал в прокате более 611 млн долларов, став самым кассовым супергеройским фильмом года. В картине снялись Дэвид Коренсвет (Супермен), Николас Холт (Лекс Лютор), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Натан Филлион (Зеленый Фонарь), Пруитт Тейлор Винс (Джонатан Кент) и другие. Планируется, что в 2026 году выйдут еще два фильма по персонажам вселенной DC — «Супергерл» и «Глиноликий».