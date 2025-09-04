Сиквел «Супермена» получил название и дату премьеры

Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава NASA рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе
Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит откровенную ложь
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь

Сиквел «Супермена» получил название и дату премьеры

Фото: DC

Продолжение «Супермена» получит подзаголовок «Человек завтрашнего дня» и выйдет в июле 2027 года. Об этом режиссер и сопредседатель DC Films Джеймс Ганн заявил в соцсетях. 

К посту он прикрепил изображение из комикса, где Супермен стоит рядом с Лексом Лютором в его боевом костюме. Это указывает на то, что сиквел продолжит развивать линию вражды Лютора с Человеком из стали.

В комиксах DC Лютор создает костюм, чтобы уравняться с Суперменом по силе и способностям. В первом фильме Ганна для победы над супергероем антагонист использовал его клона, но эти планы провалились. 

Впервые о начале работы над сиквелом супергеройского блокбастера Ганн сообщил в конце июля. В августе режиссер сказал, что придумал концепцию фильма и готовится к съемкам. 

«Супермен» вышел в международный прокат 8 июля. К настоящему моменту он собрал в прокате более 611 млн долларов, став самым кассовым супергеройским фильмом года. В картине снялись Дэвид Коренсвет (Супермен), Николас Холт (Лекс Лютор), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Натан Филлион (Зеленый Фонарь), Пруитт Тейлор Винс (Джонатан Кент) и другие. Планируется, что в 2026 году выйдут еще два фильма по персонажам вселенной DC — «Супергерл» и «Глиноликий».

Расскажите друзьям