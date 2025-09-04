Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена

«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава NASA рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе
Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит откровенную ложь
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией

Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена

Фото: Frederick Depuydt/Wikimedia Commons

Личинки восковой моли — которых часто называют восковыми червями — быстро переваривают полиэтилен, один из самых устойчивых и распространенных видов пластика. Обычно эти насекомые паразитируют в ульях и питаются пчелиным воском, теперь оказалось, что химические структуры воска и полиэтилена схожи, так что личинки могут эффективно разлагать пластик. Об открытии написал Wired.

«Примерно 2000 восковых червей могут разложить целый полиэтиленовый пакет всего за 24 часа, хотя мы считаем, что дополнительная подкормка стимуляторами питания (например, сахаром) может значительно сократить необходимое количество червей», — сообщил Брайан Кассоне, профессор биологии университета Брандона в Канаде.

Ключевую роль в этом процессе играют симбиотические бактерии Acinetobacter, обитающие в кишечнике личинок и расщепляющие полимер. При этом у червей активируются гены, отвечающие за метаболизм жиров, что позволяет им преобразовать продукты распада пластика в энергию и накопить липиды.

Однако диета, состоящая только из пластика, в долгосрочной перспективе оказалась для личиной смертельной. Именно поэтому ученые решили начать снабжать насекомых пищевыми добавками, которые, к тому же, повысят эффективность «переработки».

Исследователи предложили два пути применения этой технологии. Первый — создание специализированных ферм, в которых восковых червей будут выращивать и кормить пластиковыми отходами. Второй — выделение ферментов и бактерий из кишечника личинок для создания промышленных биореакторов, способных разлагать пластик без участия самих насекомых.

Ранее группа китайских ученых выяснила, что радостная и спокойная музыка лучше всего помогает от укачивания. Она уменьшает симптомы на 56,7 и 57,3% соответственно. Более волнующая, страстная музыка снижает симптомы на 48,3%. Грустная музыка показала результат хуже, чем полное отсутствие звука.

