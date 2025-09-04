Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена

Личинки восковой моли — которых часто называют восковыми червями — быстро переваривают полиэтилен, один из самых устойчивых и распространенных видов пластика. Обычно эти насекомые паразитируют в ульях и питаются пчелиным воском, теперь оказалось, что химические структуры воска и полиэтилена схожи, так что личинки могут эффективно разлагать пластик. Об открытии написал Wired.
«Примерно 2000 восковых червей могут разложить целый полиэтиленовый пакет всего за 24 часа, хотя мы считаем, что дополнительная подкормка стимуляторами питания (например, сахаром) может значительно сократить необходимое количество червей», — сообщил Брайан Кассоне, профессор биологии университета Брандона в Канаде.
Ключевую роль в этом процессе играют симбиотические бактерии Acinetobacter, обитающие в кишечнике личинок и расщепляющие полимер. При этом у червей активируются гены, отвечающие за метаболизм жиров, что позволяет им преобразовать продукты распада пластика в энергию и накопить липиды.
Однако диета, состоящая только из пластика, в долгосрочной перспективе оказалась для личиной смертельной. Именно поэтому ученые решили начать снабжать насекомых пищевыми добавками, которые, к тому же, повысят эффективность «переработки».
Исследователи предложили два пути применения этой технологии. Первый — создание специализированных ферм, в которых восковых червей будут выращивать и кормить пластиковыми отходами. Второй — выделение ферментов и бактерий из кишечника личинок для создания промышленных биореакторов, способных разлагать пластик без участия самих насекомых.
