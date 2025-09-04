Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена

Личинки восковой моли — которых часто называют восковыми червями — быстро переваривают полиэтилен, один из самых устойчивых и распространенных видов пластика. Обычно эти насекомые паразитируют в ульях и питаются пчелиным воском, теперь оказалось, что химические структуры воска и полиэтилена схожи, так что личинки могут эффективно разлагать пластик. Об открытии написал Wired.