«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри

42-летняя гражданка США и Великобритании Джасвин Сангха, известная как «королева кетамина», признала себя виновной в продаже наркотиков, которые привели к смерти Мэттью Перри. Об этом сообщает Би-би-си.
Женщина признала вину по пяти пунктам обвинения, включая распространение кетамина, повлекшее смерть. Сперва Сангха отрицала вину, но за несколько недель до суда согласилась изменить показания.
Изначально «королеве кетамина» предъявили девять уголовных обвинений. Федеральные прокуроры назвали ее дом в Лос-Анджелесе «империей по продаже наркотиков» и нашли при обыске десятки ампул кетамина.
Приговор Сангхе должны вынести 10 декабря в Лос-Анджелесе. Ей грозит до 65 лет лишения свободы.
Всего по делу Перри прокуроры предъявили обвинения пяти человекам. В их числе ― доктор Сальвадор Пласенсия и доктор Марк Чавес, продававшие кетамин; личный помощник Перри Кеннет Ивамаса, который помогал покупать препарат и даже делал актеру инъекции; и Эрик Флеминг, перепродававший Перри кетамин, полученный от Сангхи.
Мэттью Пэрри несколько лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. 28 октября 2023 года его нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года.
Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стала передозировка кетамином. Актер принимал инъекции препарата несколько недель до смерти. Когда врачи местной клиники отказались увеличить ему дозировку, Перри начал добывать его нелегальным путем. Так он пытался вылечить депрессию. В феврале Peacock выпустил документалку, в которой утверждается, что актеру перед смертью сделали 27 инъекций кетамина.