«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри

Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стала передозировка кетамином. Актер принимал инъекции препарата несколько недель до смерти. Когда врачи местной клиники отказались увеличить ему дозировку, Перри начал добывать его нелегальным путем. Так он пытался вылечить депрессию. В феврале Peacock выпустил документалку, в которой утверждается, что актеру перед смертью сделали 27 инъекций кетамина.