«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри

Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава NASA рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе
Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит откровенную ложь
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией

«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри

Фото: Michael Buckner/Getty Images

42-летняя гражданка США и Великобритании Джасвин Сангха, известная как «королева кетамина», признала себя виновной в продаже наркотиков, которые привели к смерти Мэттью Перри. Об этом сообщает Би-би-си.

Женщина признала вину по пяти пунктам обвинения, включая распространение кетамина, повлекшее смерть. Сперва Сангха отрицала вину, но за несколько недель до суда согласилась изменить показания.

Изначально «королеве кетамина» предъявили девять уголовных обвинений. Федеральные прокуроры назвали ее дом в Лос-Анджелесе «империей по продаже наркотиков» и нашли при обыске десятки ампул кетамина.

Приговор Сангхе должны вынести 10 декабря в Лос-Анджелесе. Ей грозит до 65 лет лишения свободы.

Всего по делу Перри прокуроры предъявили обвинения пяти человекам. В их числе ― доктор Сальвадор Пласенсия и доктор Марк Чавес, продававшие кетамин; личный помощник Перри Кеннет Ивамаса, который помогал покупать препарат и даже делал актеру инъекции; и Эрик Флеминг, перепродававший Перри кетамин, полученный от Сангхи.

Мэттью Пэрри несколько лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. 28 октября 2023 года его нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года.

Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стала передозировка кетамином. Актер принимал инъекции препарата несколько недель до смерти. Когда врачи местной клиники отказались увеличить ему дозировку, Перри начал добывать его нелегальным путем. Так он пытался вылечить депрессию. В феврале Peacock выпустил документалку, в которой утверждается, что актеру перед смертью сделали 27 инъекций кетамина.

Расскажите друзьям