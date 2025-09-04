Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая

Изотопный анализ свинца показал, что материал льва происходит из нижнего течения Янцзы на юго-востоке Китая. Более того, сама фигура похожа на статуи, которые помещали на китайские гробницы во времена династии Тан (618–907 годы нашей эры). У животного раньше были рога, так что он напоминал чжэньмушоу — льва-хранителя, отгонявшего злых духов от могил.