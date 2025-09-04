Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая

Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
Фото: Verstappen Photography/Unsplash

Льва святого Марка, находящегося на главной площади Венеции, изготовили в Китае. Как минимум частично. Это выяснили исследователи из университета Падуи. Они опубликовали статью в журнале Кембриджского университета Antiquity, о ней написал The Guardian.

Изотопный анализ свинца показал, что материал льва происходит из нижнего течения Янцзы на юго-востоке Китая. Более того, сама фигура похожа на статуи, которые помещали на китайские гробницы во времена династии Тан (618–907 годы нашей эры). У животного раньше были рога, так что он напоминал чжэньмушоу — льва-хранителя, отгонявшего злых духов от могил.

Статую в Венецию могли привезти отец и дядя знаменитого путешественника Марко Поло, Никколо и Маффео, которые посещали двор монгольского хана в Ханбалыке (современный Пекин). Предполагается, что скульптура попала в Италию по Шелковому пути, а уже в Венеции ее видоизменили, придав ей черты крылатого льва — эмблемы Венецианской республики.

В отличие от многовековой истории льва, судьба другого венецианского произведения искусства — мурала Бэнкси «Migrant Child» — решается сегодня. Граффити с изображением ребенка в спасательном жилете с розовой дымовой шашкой сняли со стены здания. За шесть лет примерно треть изображения оказалась повреждена. После восстановления мурал не будут возвращать на место и планируют показывать на культурных мероприятиях.

