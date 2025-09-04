Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах

Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава NASA рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе
Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит откровенную ложь
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией

Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В связи с проведением парада ретротранспорта в Москве 6 сентября будет закрыто движение на нескольких улицах в центре, сообщает Департамент транспорта.

Перекрытия будут действовать:

  • с 8.30 до 11.30 на участках Садовнического проезда;
  • с 11.00 до 12.00 краткосрочно в Садовническом и Устьинском проездах, на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах;
  • с 11.00 до 18.00 на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде;
  • с 0.01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой и Белгородского проезда от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.
Инфографика: Департамент транспорта

В преддверии Дня города в столице пройдет 20-й парад исторического транспорта. Праздничная программа начнется 6 сентября, в 11.30, со старта колонны от станции метро «Новокузнецкая». В ней будет представлено 15 ретротрамваев. Выставка машин на Чистопрудном бульваре будет работать с 12.00 до 18.00.

Расскажите друзьям