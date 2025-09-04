Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах

В преддверии Дня города в столице пройдет 20-й парад исторического транспорта. Праздничная программа начнется 6 сентября, в 11.30, со старта колонны от станции метро «Новокузнецкая». В ней будет представлено 15 ретротрамваев. Выставка машин на Чистопрудном бульваре будет работать с 12.00 до 18.00.