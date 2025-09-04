Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах

В связи с проведением парада ретротранспорта в Москве 6 сентября будет закрыто движение на нескольких улицах в центре, сообщает Департамент транспорта.
Перекрытия будут действовать:
- с 8.30 до 11.30 на участках Садовнического проезда;
- с 11.00 до 12.00 краткосрочно в Садовническом и Устьинском проездах, на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах;
- с 11.00 до 18.00 на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде;
- с 0.01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой и Белгородского проезда от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.
Инфографика: Департамент транспорта
В преддверии Дня города в столице пройдет 20-й парад исторического транспорта. Праздничная программа начнется 6 сентября, в 11.30, со старта колонны от станции метро «Новокузнецкая». В ней будет представлено 15 ретротрамваев. Выставка машин на Чистопрудном бульваре будет работать с 12.00 до 18.00.