На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин

9 сентября в Казани пройдет День жизнелюба — праздник активных пожилых граждан. Приглашенным гостем станет певец и участник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин. Об этом сообщила «Вечерняя Казань».
Празднование состоится в Парке культуры и отдыха имени Горького и начнется в 10.00. В подготовке мероприятия примут участие 17 культурных центров и 49 библиотек Казани — в них круглый год реализуется социальный проект «Жизнелюб». Он дает возможность пожилым жителям бесплатно посещать различные занятия по интересам: в домах культуры, библиотеках, парках и на спортивных площадках города.
Подробная программа Дня жизнелюба будет опубликована позже, однако запланированы творческие встречи, концерты и мастер-классы.
20 августа Шаляпин анонсировал выход своей первой книги «Главное — не уработаться». Певец стал мемом в соцсетях из‑за признаний, что он не любит трудиться. «Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе. Я не стесняюсь того, что я не любитель работы. Гастроли, поездки, вставать в пять утра — это для меня тяжело. Зачем мне это надо? Я встаю [по утрам] каждый раз, как на испытание», — сказал однажды артист в эфире шоу «Музлофт».