Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках

64% водителей на перекрестках спокойно ждут зеленого сигнала светофора и смотрят по сторонам. Еще 28% занимаются своими делами, сохраняя нейтральное отношение к ожиданию. Лишь 5% автолюбителей активно ищут способ объехать затор, а 3% испытывают раздражение при задержке движения. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler & Co и «2ГИС», которое есть в распоряжении «Афиши Daily».