Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

64% водителей на перекрестках спокойно ждут зеленого сигнала светофора и смотрят по сторонам. Еще 28% занимаются своими делами, сохраняя нейтральное отношение к ожиданию. Лишь 5% автолюбителей активно ищут способ объехать затор, а 3% испытывают раздражение при задержке движения. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler & Co и «2ГИС», которое есть в распоряжении «Афиши Daily».

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler & Co летом 2025 года. В нем приняли участие 68 тысяч интернет-пользователей со всей России: 41% — из Москвы и Санкт-Петербурга, 59% — из других городов.

Подавляющее большинство (94%) респондентов ориентируются при движении исключительно на нужный сигнал и счетчик времени. 5% полагаются на движение потока машин, и только 1% участников опроса признались, что трогаются с места, когда им сигналят нетерпеливые водители.

Многие автолюбители сталкиваются с внешними преградами. Почти половина (46%) отметила проблемы с плохой видимостью светофоров в городах. 98% участников опроса рассказали, что сигнал им часто перекрывают грузовики и автобусы. Только 2% никогда не попадали в подобные ситуации.

Когда зеленый свет начинает мигать, предупреждая о скором переключении на желтый, почти половина водителей (46%) действуют безопасно — начинают тормозить и останавливаются у стоп-линии. Но другая часть автолюбителей (40%) решают «успеть проскочить». Еще 14% продолжают движение с прежней скоростью, даже если сигнал меняется на желтый.

Для того чтобы помочь водителям ориентироваться в условиях ограниченной видимости, «2ГИС» в апреле запустил в центре Москвы новую функцию. Благодаря ей данные умных светофоров отображаются прямо в навигаторе.
С сентября геосервис расширил географию функции — она стала доступна внутри Третьего транспортного кольца Москвы, включая районы Хорошевский, Дорогомиловский, Раменки и Филевский парк.

«Сейчас мы работаем над расширением проекта: планируем подключать другие города и делать навигацию еще более полезной для миллионов пользователей», — рассказал Максим Березкин, руководитель продуктов транспорта и навигации в «2ГИС».

