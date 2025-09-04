Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании

Фото: user18526052/Freepik

Радостная и спокойная музыка лучше всего помогает при укачивании, выяснили китайские ученые из Юго-Западного университета. Исследование опубликовал Frontiers in Human Neuroscience, основные тезисы пересказал New Atlas.

В эксперименте приняли участие 30 человек, каждый из которых умеренно склонен к укачиванию. Они управляли виртуальным автомобилем, и в это время ученые строили модель распознавания укачивания их мозгом. Участников разделили на шесть групп по пять человек: четыре слушали музыку разного настроения, а одна ездила в тишине.

Спокойная и радостная музыка помогла испытуемым больше всего: в среднем их симптомы уменьшились на 56,7 и 57,3% соответственно. Более волнующая и страстная музыка уменьшила симптомы на 48,3%. Грустная музыка показала худший результат, чем полное отсутствие звука. 

«Укачивание значительно ухудшает опыт путешествий для многих людей, а существующие фармакологические методы лечения часто имеют побочные эффекты, например сонливость. Музыка представляет собой неинвазивную, недорогую и персонализированную стратегию вмешательства», — прокомментировал результаты соавтор исследования Цицзун Юэ.

Недавно ученые доказали, что садоводство помогает бороться со стрессом: оно уменьшает симптомы тревоги и депрессии, способствует росту ощущения спокойствия. Существует даже специальная область садоводческой терапии (horticultural therapy). Идут на пользу контакт с почвой и полезными микробами, солнечный свет. Благодаря собранному урожаю садоводы также потребляют больше клетчатки.

