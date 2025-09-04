Ученые: спокойная и радостная музыка помогает от укачивания

В эксперименте приняли участие 30 человек, каждый из которых умеренно склонен к укачиванию. Они управляли виртуальным автомобилем, и в это время ученые строили модель распознавания укачивания их мозгом. Участников разделили на шесть групп по пять человек: четыре слушали музыку разного настроения, а одна ездила в тишине.