Ученые: спокойная и радостная музыка помогает от укачивания

Радостная и спокойная музыка лучше всего помогает от укачивания, выяснили китайские ученые из Юго-западного университета. Исследование опубликовали Frontiers in Human Neuroscience, основные тезисы пересказал New Atlas.
В эксперименте приняли участие 30 человек, каждый из которых умеренно склонен к укачиванию. Они управляли виртуальным автомобилем, и в это время ученые строили модель распознавания укачивания их мозгом. Участников разделили на шесть групп по пять человек: четыре слушали музыку разного настроения, а одна ездила в тишине.
Спокойная и радостная музыка помоги испытуемым больше всего: в среднем, их симптомы снизились на 56,7 и 57,3% соответственно. Более волнующая и страстная музыка уменьшила симптомы на 48,3%. Грустная музыка показала результат хуже, чем полное отсутствие звука.
«Укачивание значительно ухудшает опыт путешествий для многих людей, а существующие фармакологические методы лечения часто имеют побочные эффекты, например, сонливость. Музыка представляет собой неинвазивную, недорогую и персонализированную стратегию вмешательства», — прокомментировал результаты соавтор исследования Цицзун Юэ.
