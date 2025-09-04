Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает от укачивания

Фото: user18526052/Freepik

Радостная и спокойная музыка лучше всего помогает от укачивания, выяснили китайские ученые из Юго-западного университета. Исследование опубликовали Frontiers in Human Neuroscience, основные тезисы пересказал New Atlas.

В эксперименте приняли участие 30 человек, каждый из которых умеренно склонен к укачиванию. Они управляли виртуальным автомобилем, и в это время ученые строили модель распознавания укачивания их мозгом. Участников разделили на шесть групп по пять человек: четыре слушали музыку разного настроения, а одна ездила в тишине.

Спокойная и радостная музыка помоги испытуемым больше всего: в среднем, их симптомы снизились на 56,7 и 57,3% соответственно. Более волнующая и страстная музыка уменьшила симптомы на 48,3%. Грустная музыка показала результат хуже, чем полное отсутствие звука. 

«Укачивание значительно ухудшает опыт путешествий для многих людей, а существующие фармакологические методы лечения часто имеют побочные эффекты, например, сонливость. Музыка представляет собой неинвазивную, недорогую и персонализированную стратегию вмешательства», — прокомментировал результаты соавтор исследования Цицзун Юэ.

Недавно ученые доказали, что садоводство помогает бороться со стрессом: оно облегчает симптомы тревоги и депрессии, способствует ощущению спокойствия. Существует даже специальная область садоводческой терапии (horticultural therapy). Идут на пользу контакт с почвой и полезными микробами, солнечный свет. Благодаря собранному урожаю садоводы также потребляют больше клечатки.

