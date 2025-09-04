Ученые: спокойная и радостная музыка помогает от укачивания
Фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша выйдет в российский прокат

Кадр: Mubi/YouTube

Фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» выйдет в российский прокат, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинопрокатной компании «Вольга».

Даты показов неизвестны. Мировая премьера картины состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале, который завершится 6 сентября.

Новый фильм от режиссера «Мертвеца», «Кофе и сигареты» и «Патерсона» вошел в основной конкурс смотра. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг. Недавно вышел тизер-трейлер картины.

«Отец, мать, сестра, брат» — полнометражный фильм, сконструированный как триптих. Все три новеллы рассказывают об отношениях между уже взрослыми детьми и их родителями. Каждая из трех глав происходит в настоящем времени, в США, Ирландии и Франции.

