Фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша выйдет в российский прокат

«Отец, мать, сестра, брат» — полнометражный фильм, сконструированный как триптих. Все три новеллы рассказывают об отношениях между уже взрослыми детьми и их родителями. Каждая из трех глав происходит в настоящем времени, в США, Ирландии и Франции.