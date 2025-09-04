Ученые: спокойная и радостная музыка помогает от укачивания
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков

Фото: Jaden William/Unsplash

Японский холдинг Fast Retailing Co., которому принадлежит бренд одежды Uniqlo, подал в Роспатент 10 заявок на регистрацию товарных знаков. В том числе на логотипы своих ключевых брендов — Uniqlo, GU и самого холдинга Fast Retailing. На это обратил внимание ТАСС.

У холдинга уже есть более 30 зарегистрированных в России товарных знаков. Однако права на часть из них, в частности на два знака с названием Uniqlo, истекают уже в октябре 2025 года. Неясно, новые заявки свидетельствуют о планах возвращения на российский рынок или о стремлении сохранить права на интеллектуальную собственность.

Ранее бренд Uniqlo создал совместную коллекцию с производителем игрушек Pop Mart. В нее вошли футболки и свитшоты с изображением персонажей, нарисованных художником Касингом Лунгом, в числе которых Лабубу.

Марка также вошла в топ-5 брендов по онлайн-покупкам за границей среди россиян в первом квартале 2025-го. Uniqlo присутствовал в списке наравне с Apple, Zara, New Balance и Nike.

