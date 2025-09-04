Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков

У холдинга уже есть более 30 зарегистрированных в России товарных знаков. Однако права на часть из них, в частности на два знака с названием Uniqlo, истекают уже в октябре 2025 года. Неясно, новые заявки свидетельствуют о планах возвращения на российский рынок или о стремлении сохранить права на интеллектуальную собственность.