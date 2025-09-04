Ученые: спокойная и радостная музыка помогает от укачивания
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»

Фото: @kzn_official

Мэр Казани Ильсур Метшин во время выступления перед школьниками на линейке в День знаний заявил, что троечники становятся главами регионов и мэрами. Об этом пишет телеграм-канал «Только Казань»

Инцидент произошел в казанскую гимназии № 19. «Как говорит наш президент, глава нашей республики: „Из отличников выходят отличники, а из троечников — мэры и руководители регионов“», — заявил Метшин. «Если серьезно — надо стараться», — добавил он.

Видео: соцсети

В марте 2006 года чиновник был избран главой Казани и впоследствии трижды переизбирался — в 2010, 2015 и 2020 годах. Еще раз за нового мэра Казани будут голосовать 14 сентября.

Недавно Минпросвещения составило список 100 фильмов, рекомендованных для изучения в школах. Все картины в нем советские.

