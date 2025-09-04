Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп охотниц на демонов» прямо на матче

Ученые: спокойная и радостная музыка помогает от укачивания
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Глава NASA рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Моррисси выставил на продажу все свои права на The Smiths: название, мерч, тексты, музыку, рисунки
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе
Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит откровенную ложь
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией
ВОЗ: каждая сотая смерть в мире произошла в результате самоубийства
Россияне впервые за 7 лет увидят полное лунное затмение
Спин-офф «Офиса» — сериал «Газета» — продлили на второй сезон
В Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай
Ученые: для женщин в выборе романтического партнера важнее поступки, чем слова

Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп охотниц на демонов» прямо на матче

Фото: Netflix, Sony Pictures Animation

На четвертьфинале US Open сербский теннисист Новак Джокович станцевал отрывок из «Кей-поп охотниц на демонов». Он рассказал, что таким образом хотел поздравить свою дочку Тару с днем рождения — она фанатка мульфильма.

В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

Танец под песню «Soda Pop» по сюжету картины исполняют как раз демоны Saja Boys. 30 августа композиция достигла пика в рейтинге Billboard Hot 100 и находилась на пятом месте.

«Сегодня день рождения моей дочери. Это большой подарок для нее. Завтра она будет меня оценивать. Она научила меня танцевать. Это „Кей-поп охотницы на демонов“. Очевидно, это очень популярно во всем мире среди подростков и детей. Я не знал об этом, пока дочь не рассказала мне несколько месяцев назад. Мы дома разучивали разные хореографии. Это одна из них. Надеюсь, ей понравится», — сказал Джокович.

Видео: @betches.sports

Ранее стало известно, что всего за два месяца мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» набрал 236 млн просмотров на сервисе Netflix, тем самым став наиболее просматриваемым фильмом в истории стриминга.

Падение интереса к мультфильму три недели подряд составляло почти 0%. В борьбе за самую популярную картину на стриминге «Кей-поп-охотницы на демонов» обошли боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнолдсом и Галь Гадот.

Расскажите друзьям