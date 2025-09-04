Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп охотниц на демонов» прямо на матче

«Сегодня день рождения моей дочери. Это большой подарок для нее. Завтра она будет меня оценивать. Она научила меня танцевать. Это „Кей-поп охотницы на демонов“. Очевидно, это очень популярно во всем мире среди подростков и детей. Я не знал об этом, пока дочь не рассказала мне несколько месяцев назад. Мы дома разучивали разные хореографии. Это одна из них. Надеюсь, ей понравится», — сказал Джокович.