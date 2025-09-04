Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп охотниц на демонов» прямо на матче

На четвертьфинале US Open сербский теннисист Новак Джокович станцевал отрывок из «Кей-поп охотниц на демонов». Он рассказал, что таким образом хотел поздравить свою дочку Тару с днем рождения — она фанатка мульфильма.
В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.
Танец под песню «Soda Pop» по сюжету картины исполняют как раз демоны Saja Boys. 30 августа композиция достигла пика в рейтинге Billboard Hot 100 и находилась на пятом месте.
«Сегодня день рождения моей дочери. Это большой подарок для нее. Завтра она будет меня оценивать. Она научила меня танцевать. Это „Кей-поп охотницы на демонов“. Очевидно, это очень популярно во всем мире среди подростков и детей. Я не знал об этом, пока дочь не рассказала мне несколько месяцев назад. Мы дома разучивали разные хореографии. Это одна из них. Надеюсь, ей понравится», — сказал Джокович.
Ранее стало известно, что всего за два месяца мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» набрал 236 млн просмотров на сервисе Netflix, тем самым став наиболее просматриваемым фильмом в истории стриминга.
Падение интереса к мультфильму три недели подряд составляло почти 0%. В борьбе за самую популярную картину на стриминге «Кей-поп-охотницы на демонов» обошли боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнолдсом и Галь Гадот.