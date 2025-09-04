Глава NASA рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х

В США собираются в начале 2030-х годов отправить миссию на Марс, сообщил в интервью Fox News исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи.
«Мы хотим отправлять на Луну полезные грузы, чтобы строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу. Это будет миссия длиной в восемь месяцев», — рассказал он.
Даффи также выразил надежду, что весной 2026 года корабль с четырьмя астронавтами облетит Луну и те пробудут на ней 8–12 дней. Он отметил, что самый долгий срок нахождения на Луне составляет три дня.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск весной анонсировал отправку на Марс космического корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus в конце 2026 года. Если это посадка будет успешной, то высадка людей на Марс может стать возможной уже к 2029 году, но «более вероятно», что это произойдет в 2031 году, отметил миллиардер.