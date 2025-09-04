Глава NASA рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х

Ученые: спокойная и радостная музыка помогает от укачивания
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Моррисси выставил на продажу все свои права на The Smiths: название, мерч, тексты, музыку, рисунки
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе
Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит откровенную ложь
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией
ВОЗ: каждая сотая смерть в мире произошла в результате самоубийства
Россияне впервые за 7 лет увидят полное лунное затмение
Спин-офф «Офиса» — сериал «Газета» — продлили на второй сезон
В Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай
Ученые: для женщин в выборе романтического партнера важнее поступки, чем слова

Глава NASA рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х

Фото: Daniele Colucci/Unsplash

В США собираются в начале 2030-х годов отправить миссию на Марс, сообщил в интервью Fox News исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи.

«Мы хотим отправлять на Луну полезные грузы, чтобы строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу. Это будет миссия длиной в восемь месяцев», — рассказал он.

Даффи также выразил надежду, что весной 2026 года корабль с четырьмя астронавтами облетит Луну и те пробудут на ней 8–12 дней. Он отметил, что самый долгий срок нахождения на Луне составляет три дня.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск весной анонсировал отправку на Марс космического корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus в конце 2026 года. Если это посадка будет успешной, то высадка людей на Марс может стать возможной уже к 2029 году, но «более вероятно», что это произойдет в 2031 году, отметил миллиардер.

Расскажите друзьям
Теги:
NASASpaceX
Люди:
Илон Маск