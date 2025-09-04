Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

Судя по первым оценкам на Rotten Tomatoes, фильм оставил у зрителей неоднозначное впечатление. По словам критиков, картина вмещает в себя слишком много событий и напоминает мини-сериал на скорости 1,5x. «Сюжет увязает в слишком большом количестве персонажей и событий, которые могут иметь решающее значение для объяснения новейшей истории России, но не подходят для захватывающего повествования», — пишут в одной из рецензий.