Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

Фото: Curiosa Films

Президент России Владимир Путин рассказал, что ничего не слышал о политическом триллере Оливье Асайяса «Кремлевский волшебник». Впечатлениями о картине его попросили поделиться на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Об этом написал ТАСС.

«Я не видел этого фильма, первый раз об этом слышу. Не могу ничего прокомментировать, потому что я не знаю», — развел руками президент.

Премьера «Кремлевского волшебника» состоялась в августе на Венецианском кинофестивале. Действие фильма происходит в начале 1990-х годов в России. Главного героя — политтехнолога Вадима Баранова, вдохновленного Владиславом Сурковым — сыграл Пол Дано («Нефть», «Маленькая мисс Счастье»). Роль Владимира Путина исполнил британский актер Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли», «Шерлок Холмс»). Мировая премьера запланирована на конец января.

Судя по первым оценкам на Rotten Tomatoes, фильм оставил у зрителей неоднозначное впечатление. По словам критиков, картина вмещает в себя слишком много событий и напоминает мини-сериал на скорости 1,5x. «Сюжет увязает в слишком большом количестве персонажей и событий, которые могут иметь решающее значение для объяснения новейшей истории России, но не подходят для захватывающего повествования», — пишут в одной из рецензий.

