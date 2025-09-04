Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января

Фильм кинокомпании A24 «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе в главной роли выйдет в российский прокат 15 января 2026 года. Соответствующая дата появилась в графике релизов «Бюллетеня кинопрокатчика».
Дистрибуцией займется «Атмосфера кино», ранее выпустившая в России «Конклав», «Падение империи», «Графа Монте-Кристо», «Собирателя душ» и другие картины.
В грядущем фильме Шаламе исполнит роль амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера. Его образ вдохновлен историей реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине также сыграют Гвинет Пэлтроу («Влюбленный Шекспир»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Адлон («Великая армия») и Tyler, the Creator — это кинодебют артиста.
В опубликованном ранее тизере видно, как главный герой убеждает тех, кто скептически настроен к теннису: «Эта игра собирает стадионы за границей. Скоро вы увидите меня на коробке хлопьев Wheaties».
Режиссером и автором сценария выступил Джош Сафди — это его первый сольный проект с 2008 года. Автор вновь работает с A24, ранее выпустившей его совместные с братом Бенни картины «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».