Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января

В грядущем фильме Шаламе исполнит роль амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера. Его образ вдохновлен историей реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине также сыграют Гвинет Пэлтроу («Влюбленный Шекспир»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Адлон («Великая армия») и Tyler, the Creator — это кинодебют артиста.