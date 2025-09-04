Ученые: спокойная и радостная музыка помогает от укачивания
Моррисси выставил на продажу все свои права на The Smiths: название, мерч, тексты, музыку, рисунки

Фото: Melissa Godoy/Flickr

Экс-фронтмен британской инди-рок-группы The Smiths Моррисси написал, что у него «не остается другого выбора, кроме как выставить на продажу все свои деловые интересы, связанные с „The Smiths“». В публикации в социальных сетях он оставил контакты для любых заинтересованных лиц и инвесторов.

В пул прав входят название The Smiths, придуманное Моррисси, все созданное им оформление, тексты и музыка группы, права на мерчендайзинг и на использование музыки в кино, рекламе и прочем, все записи The Smiths и их договоры на издательскую деятельность.

Моррисси написал в публикации: «Я полностью выгорел от любой и всякой связи с Марром, Рурком, Джойсом. С меня хватит этих злонамеренных связей. Я всей своей жизнью сполна заплатил должное этим песням и этим образам. Теперь я хочу жить в отрыве от тех, кто желает мне лишь злой воли и разрушения, и это единственное решение. Эти песни — это я; они больше ничьи, но они неразрывно связаны с деловыми отношениями, которые изо всех сил стараются из года в год сеять как можно больше страха и злобы. Теперь я должен защитить себя, особенно свое здоровье».

В августе 2024 года — после реюниона Oasis — Моррисси предложил The Smiths воссоединиться для прощального мирового турне в 2025 году. «Мы все начали стареть. Я думал, что предложенный тур будет хорошим способом сказать спасибо тем, кто слушал нас на протяжении того, что внезапно ощущается как целая жизнь», — сказал он.

Позже певец пожаловался, что Джонни Марр проигнорировал его предложения. В ответ гитарист опубликовал изображение лидера партии Reform UK и члена парламента Клактона Найджела Фараджа, напомнив тем самым о своем отношении к политическим взглядам Моррисси.

Недавно барабанщик и бэк-вокалист The Smiths Майк Джойс анонсировал публикацию автобиографии. Книга под под названием «The Drums» выйдет 6 ноября. Джойс станет последним участником группы, выпустившим мемуары. В 2013 году свет увидела «Автобиография» фронтмена The Smiths Стивена Моррисси, а в 2016 году гитарист Джон Марр выпустил книгу «Set the Boy Free».

