Моррисси выставил на продажу все свои права на The Smiths: название, мерч, тексты, музыку, рисунки

Моррисси написал в публикации: «Я полностью выгорел от любой и всякой связи с Марром, Рурком, Джойсом. С меня хватит этих злонамеренных связей. Я всей своей жизнью сполна заплатил должное этим песням и этим образам. Теперь я хочу жить в отрыве от тех, кто желает мне лишь злой воли и разрушения, и это единственное решение. Эти песни — это я; они больше ничьи, но они неразрывно связаны с деловыми отношениями, которые изо всех сил стараются из года в год сеять как можно больше страха и злобы. Теперь я должен защитить себя, особенно свое здоровье».