Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге



«С самого начала „Муганга“ был кинематографическим путешествием, построенным на смелых решениях — не биографическим фильмом, а моментом, где искусство и активизм объединяются. С приходом Анджелины Джоли в качестве продюсера фильм обрел голос, который усилил его охват и целеустремленность. Я помню, как стояла в больнице Панзи, смотрела на женщин, лежащих в кроватях, с глазами, полными надежды, когда они слушали слова доктора Муквеге: „Она снимает фильм, чтобы мир не забыл вас“. С Анджелиной Джоли рядом с нами я как никогда уверена, что смогу сдержать это обещание», — поделилась Ру.