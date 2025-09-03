«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли станет продюсером фильма «Муганга — тот, кто лечит», основанного на истории конголезского врача и нобелевского лауреата Дени Муквеге. Об этом сообщил Variety.

Картину поставит режиссер Мари-Элен Ру. Она расскажет, как доктор Муквеге на протяжении десятилетий оказывал помощь жертвам сексуализированного насилия в Восточном Конго, несмотря на посягательства на его жизнь.

Джоли сама встречала женщин, переживших нападения, во время поездок в Конго. Впервые она отправилась туда в 2013 году. Актриса лично знакома и с доктором Муквеге и работает с ним вместе на протяжении более 10 лет.

Вместе Джоли и Муквеге выступают против сексуализированного насилия как орудия войны и призывают к прекращению безнаказанности за подобные акты агрессии. Джоли называет Муквеге «целителем разума и тела».

«Для меня большая честь присоединиться к команде фильма, чтобы усилить голоса выживших конголезцев и важную работу доктора Дени Муквеге, одного из величайших активистов нашего времени», — заявила Джоли.

Фильм «Муганга — тот, кто лечит» выйдет во Франции 24 сентября. Джоли назвала картину «актуальной и сильной». Ее продюсером стала Синтия Пине из Petites Poupées Production. Лента поставили по сценарию Ру и Жана-Рене Лумуана.

Работа над проектом велась более 10 лет. Съемки прошли в Габоне. Роль Муквеге исполнил обладатель премии «Сезар» Исаак Де Банколе. Вместе с ним в актерский ансамбль вошли Венсан Макень, Манон Бреш, Бабетида Саджо и Дебора Лукумуэна.


«С самого начала „Муганга“ был кинематографическим путешествием, построенным на смелых решениях — не биографическим фильмом, а моментом, где искусство и активизм объединяются. С приходом Анджелины Джоли в качестве продюсера фильм обрел голос, который усилил его охват и целеустремленность. Я помню, как стояла в больнице Панзи, смотрела на женщин, лежащих в кроватях, с глазами, полными надежды, когда они слушали слова доктора Муквеге: „Она снимает фильм, чтобы мир не забыл вас“. С Анджелиной Джоли рядом с нами я как никогда уверена, что смогу сдержать это обещание», — поделилась Ру. 

