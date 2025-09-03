«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую

Знаменитая статуя «Писающий мальчик» в Брюсселе получила новый костюм — форму валлийский гвардейцев, освободивших город от нацистской оккупации во Вторую мировую войну. Об этом написал The Guardian.



Британские военные сшили копию формы для «Писающего мальчика» еще в 1945 году. Теперь же наряд для шуточного памятника обновили: для бронзовой статуи сшили свежий алый мундир с золотом, белый пояс и настоящую медвежью шапку.