«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую

Знаменитая статуя «Писающий мальчик» в Брюсселе получила новый костюм — форму валлийский гвардейцев, освободивших город от нацистской оккупации во Вторую мировую войну. Об этом написал The Guardian.
Британские военные сшили копию формы для «Писающего мальчика» еще в 1945 году. Теперь же наряд для шуточного памятника обновили: для бронзовой статуи сшили свежий алый мундир с золотом, белый пояс и настоящую медвежью шапку.
В ратуше Брюсселе прошла торжественная церемония, на которой представили униформу для скульптуры. К ней прилагалась копия меча, изготовленная специализированным поставщиков Pooley Sword.
Новую форму для «Писающего мальчика» пошили потому, что старая износилась и стала слишком ветхой для использования. Ее не смогли надеть на фигурку на празднование 80-летней годовщины освобождения города в 2024 году.
Подполковник Гай Бартл-Джонс, полковой адъютант Уэльской гвардии, сказал, что полк хочет сохранить традицию. «Наш полк понес много жертв, освобождая Брюссель в 1944 году. <…> Для нас очень важно сохранить это, потому что это часть нашего наследия», — подчеркнул он.
Брюссель освободили осенью 1944 года. Вечером 3 сентября 1944 года лейтенант Джон Дент из Уэльского гвардейского полка ввел первый танк союзников в город после молниеносного продвижения от Дуэ на севере Франции накануне.
81 год спустя небольшой отряд валлийских гвардейцев в сопровождении британских и бельгийских высокопоставленных лиц проследовал торжественным маршем от Отель-де-Виль до статуи «Писающего мальчика». Шествие сопровождал оркестр полиции Брюсселя, исполнивший военную песню «It’s A Long Way to Tipperary».
«Писающий мальчик» — ироничный символ Бельгии и одна из самых знаменитых статуй Европы. Скульптура высотой всего 58 см расположена в центре Брюсселя. Ее наряжают в различные костюмы на протяжении нескольких веков. Первый костюм «Писающему мальчику» подарил французский король Людовик XV в 1747 году.