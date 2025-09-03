Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую

Фото: Miriam Pereira/Unsplash

Знаменитая статуя «Писающий мальчик» в Брюсселе получила новый костюм — форму валлийский гвардейцев, освободивших город от нацистской оккупации во Вторую мировую войну. Об этом написал The Guardian.

Британские военные сшили копию формы для «Писающего мальчика» еще в 1945 году. Теперь же наряд для шуточного памятника обновили: для бронзовой статуи сшили свежий алый мундир с золотом, белый пояс и настоящую медвежью шапку.

В ратуше Брюсселе прошла торжественная церемония, на которой представили униформу для скульптуры. К ней прилагалась копия меча, изготовленная специализированным поставщиков Pooley Sword.

Новую форму для «Писающего мальчика» пошили потому, что старая износилась и стала слишком ветхой для использования. Ее не смогли надеть на фигурку на празднование 80-летней годовщины освобождения города в 2024 году.


Подполковник Гай Бартл-Джонс, полковой адъютант Уэльской гвардии, сказал, что полк хочет сохранить традицию. «Наш полк понес много жертв, освобождая Брюссель в 1944 году. <…> Для нас очень важно сохранить это, потому что это часть нашего наследия», — подчеркнул он.

Брюссель освободили осенью 1944 года. Вечером 3 сентября 1944 года лейтенант Джон Дент из Уэльского гвардейского полка ввел первый танк союзников в город после молниеносного продвижения от Дуэ на севере Франции накануне.

81 год спустя небольшой отряд валлийских гвардейцев в сопровождении британских и бельгийских высокопоставленных лиц проследовал торжественным маршем от Отель-де-Виль до статуи «Писающего мальчика». Шествие сопровождал оркестр полиции Брюсселя, исполнивший военную песню «It’s A Long Way to Tipperary».

«Писающий мальчик» — ироничный символ Бельгии и одна из самых знаменитых статуй Европы. Скульптура высотой всего 58 см расположена в центре Брюсселя. Ее наряжают в различные костюмы на протяжении нескольких веков. Первый костюм «Писающему мальчику» подарил французский король Людовик XV в 1747 году.

