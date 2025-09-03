Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»

Звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эд Харрис появится в новом спин-оффе сериала "Йеллоустоун", который носит рабочее название "Ранчо Даттон". Об этом написал Deadline.
Актер исполнит роль Эверетта Маккинни, закаленного ветерана и ветеринара, который относится к животным с состраданием и обладает хорошим чувством юмора. Этот персонаж будет одним из главных в истории.
Другие роли исполнят Кейлли Райлли, Коул Хаузер, Финн Литтл, Аннетт Бенинг. Сериал расскажет о Бет Даттон и Рипе Уилере, которые живут на ркнчо и в трудные времена, в условиях жесткой конкуренции делают все возможное, чтобы выжить, одновременно помогая Картеру стать тем, кем ему суждено.
Ожидается, что спин-офф останется в той же современной временной шкале, что и оригинальный сериал. Его шоураннером выстпуит Чад Фихан. Будущий проект будет иметь больше всего общих черт с "Йеллоустоуном" по сравнению с другими частями франшизы.
«Йеллоустоун» рассказал историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим в США скотоводческим ранчо. Бет Даттон будет дочерью Джо Даттона III — персонажа, которого сыграл в «Йеллоустоуне» Кевин Костнер.
Оригинальное шоу создали Тейлор Шеридан и Джон Линсон. Исполнительными продюсерами выступили Арт Линсон, Костнер, Дэвид С.Глассер, Боб Яри, Стивен Кей, Майкл Фридман, Кристина Ворос и Кит Кокс.
У «Йеллоустоуна» было два приквела — «1883» и «1923», они уже завершились. Планируются еще несколько проектов: «Мэдисон» с Мишель Пфайффер в роли Стейси Клайберн, «Y: Маршалы» с Люком Граймсом в роли Кейса Даттона, а также «1944» и «6666».