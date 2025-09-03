Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»

«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слэйтер снимется в семейнгой саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-колл для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе
Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит откровенную ложь
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией
ВОЗ: каждая сотая смерть в мире произошла в результате самоубийства
Россияне впервые за 7 лет увидят полное лунное затмение
Спин-офф «Офиса» — сериал «Газета» — продлили на второй сезон
В Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай
Ученые: для женщин в выборе романтического партнера важнее поступки, чем слова
В Санкт-Петербурге откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Вышел первый трейлер «Храма из костей» — продолжения «28 лет спустя» с Рэйфом Файнсом
Федор Федотов снимется в «Artificial» Луки Гуаданьино
МТС Web Services открывает прием заявок на всероссийский чемпионат по программированию
В Японии выпустили мыльные сигареты
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду связал свитер в честь выхода «Клуба убийств по четвергам»
Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»
На спецпоказе финальной части «Заклятия» зрителей окропили святой водой
В ChatGPT появится родительский контроль

Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»

Кадр: HBO

Звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эд Харрис появится в новом спин-оффе сериала "Йеллоустоун", который носит рабочее название "Ранчо Даттон". Об этом написал Deadline.

Актер исполнит роль Эверетта Маккинни, закаленного ветерана и ветеринара, который относится к животным с состраданием и обладает хорошим чувством юмора. Этот персонаж будет одним из главных в истории.

Другие роли исполнят Кейлли Райлли, Коул Хаузер, Финн Литтл, Аннетт Бенинг. Сериал расскажет о Бет Даттон и Рипе Уилере, которые живут на ркнчо и в трудные времена, в условиях жесткой конкуренции делают все возможное, чтобы выжить, одновременно помогая Картеру стать тем, кем ему суждено.

Ожидается, что спин-офф останется в той же современной временной шкале, что и оригинальный сериал. Его шоураннером выстпуит Чад Фихан. Будущий проект будет иметь больше всего общих черт с "Йеллоустоуном" по сравнению с другими частями франшизы.

«Йеллоустоун» рассказал историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим в США скотоводческим ранчо. Бет Даттон будет дочерью Джо Даттона III — персонажа, которого сыграл в «Йеллоустоуне» Кевин Костнер.

Оригинальное шоу создали Тейлор Шеридан и Джон Линсон. Исполнительными продюсерами выступили Арт Линсон, Костнер, Дэвид С.Глассер, Боб Яри, Стивен Кей, Майкл Фридман, Кристина Ворос и Кит Кокс.

У «Йеллоустоуна» было два приквела — «1883» и «1923», они уже завершились. Планируются еще несколько проектов: «Мэдисон» с Мишель Пфайффер в роли Стейси Клайберн, «Y: Маршалы» с Люком Граймсом в роли Кейса Даттона, а также «1944» и «6666».

