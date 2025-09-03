Вышел первый тизер «Грозового перевала» Эмералд Феннелл с Марго Робби и Джейкобом Элорди

Феннелл поставила фильм по собственному сценарию. Она также стала продюсером проекта наряду с Робби и Джози Макнамарой. Исполнительными продюсерами выступили Том Акерли и Сара Дезмонд.



«Грозовой перевал» английской писательницы Эмили Бронте был опубликован в 1850 году. На сегодняшний день существует множество экранизаций, в том числе версия режиссера Уильяма Уайлера 1939 года, в которой снялись Лоренс Оливье и Мерл Оберон. Среди более поздних версий — мини-сериал 2009 года с Томом Харди и Шарлоттой Райли в главных ролях и полнометражный фильм 2011 года с Каей Скоделарио и Джеймсом Хоусоном.

