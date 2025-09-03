Вышел первый тизер «Грозового перевала» Эмералд Феннелл с Марго Робби и Джейкобом Элорди

Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слэйтер снимется в семейнгой саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-колл для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе
Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит откровенную ложь
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией
ВОЗ: каждая сотая смерть в мире произошла в результате самоубийства
Россияне впервые за 7 лет увидят полное лунное затмение
Спин-офф «Офиса» — сериал «Газета» — продлили на второй сезон
В Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай
Ученые: для женщин в выборе романтического партнера важнее поступки, чем слова
В Санкт-Петербурге откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Вышел первый трейлер «Храма из костей» — продолжения «28 лет спустя» с Рэйфом Файнсом
Федор Федотов снимется в «Artificial» Луки Гуаданьино
МТС Web Services открывает прием заявок на всероссийский чемпионат по программированию
В Японии выпустили мыльные сигареты
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду связал свитер в честь выхода «Клуба убийств по четвергам»
Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»
На спецпоказе финальной части «Заклятия» зрителей окропили святой водой
В ChatGPT появится родительский контроль
Присяжные оправдали Карди Би по делу о нападении на охранницу медицинской клиники

Вышел первый тизер «Грозового перевала» Эмералд Феннелл с Марго Робби и Джейкобом Элорди

Кадр: Warner Bros./YouTube

На ютуб-канале Warner Bros. опубликовали тизер фильма «Грозовой перевал» Эмеральд Феннел, автора «Девушки, подающей надежды» и «Солтберна». Новая экранизация романа Эмили Бронте выйдет к Дню святого Валентина.

Лента расскажет классическую историю о взаимоотношениях семейств Эрншо и Линтонов с мужчиной по имени Хитклифф. Киноадаптация, судя по всему, сконцентрируется на романтической линии между Хитклиффом и Кэтрин Эрншо.
 

Видео: Warner Bros/YouTube

Хитклифа в фильме сыграл Джейкоб Элорди («„Эйфория“, „Присцилла: Элвис и я“). В роли Кэтрин в картине появилась Марго Робби („Барби“, „Тоня против всех“). Актерский состав дополнили Хонг Чжау, Шазад Латиф, Элисон Оливер, Мартин Клунз и Эван Митчелл.

Феннелл поставила фильм по собственному сценарию. Она также стала продюсером проекта наряду с Робби и Джози Макнамарой. Исполнительными продюсерами выступили Том Акерли и Сара Дезмонд. 

«Грозовой перевал» английской писательницы Эмили Бронте был опубликован в 1850 году. На сегодняшний день существует множество экранизаций, в том числе версия режиссера Уильяма Уайлера 1939 года, в которой снялись Лоренс Оливье и Мерл Оберон. Среди более поздних версий — мини-сериал 2009 года с Томом Харди и Шарлоттой Райли в главных ролях и полнометражный фильм 2011 года с Каей Скоделарио и Джеймсом Хоусоном.
 

