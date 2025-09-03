Вышел первый тизер «Грозового перевала» Эмералд Феннелл с Марго Робби и Джейкобом Элорди

На ютуб-канале Warner Bros. опубликовали тизер фильма «Грозовой перевал» Эмеральд Феннел, автора «Девушки, подающей надежды» и «Солтберна». Новая экранизация романа Эмили Бронте выйдет к Дню святого Валентина.
Лента расскажет классическую историю о взаимоотношениях семейств Эрншо и Линтонов с мужчиной по имени Хитклифф. Киноадаптация, судя по всему, сконцентрируется на романтической линии между Хитклиффом и Кэтрин Эрншо.
Хитклифа в фильме сыграл Джейкоб Элорди («„Эйфория“, „Присцилла: Элвис и я“). В роли Кэтрин в картине появилась Марго Робби („Барби“, „Тоня против всех“). Актерский состав дополнили Хонг Чжау, Шазад Латиф, Элисон Оливер, Мартин Клунз и Эван Митчелл.
Феннелл поставила фильм по собственному сценарию. Она также стала продюсером проекта наряду с Робби и Джози Макнамарой. Исполнительными продюсерами выступили Том Акерли и Сара Дезмонд.
«Грозовой перевал» английской писательницы Эмили Бронте был опубликован в 1850 году. На сегодняшний день существует множество экранизаций, в том числе версия режиссера Уильяма Уайлера 1939 года, в которой снялись Лоренс Оливье и Мерл Оберон. Среди более поздних версий — мини-сериал 2009 года с Томом Харди и Шарлоттой Райли в главных ролях и полнометражный фильм 2011 года с Каей Скоделарио и Джеймсом Хоусоном.