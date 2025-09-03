В Москве и Петербурге выступит труппа боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке

Фото: Andrey Grodz/Unsplash

Пассажирский беспилотный катер прошел первый тест-драйв в водах Москвы-реки, сообщает РИА «Новости».

Его провела ассоциация «Цифровой транспорт и логистика». Сейчас существует только одна модель такого транспорта, ее массовое внедрение может произойти к 2030-му году.

Судно самостоятельно проводит картографирование водоемов, измеряет глубину, следит за качеством воды и состоянием гидротехнических сооружений, помогает контролировать порядок на воде, искать нарушителей и даже участвовать в спасательных операциях.

Разработали его в Российском университете транспорта по заказу Минтранса. Катер может работать как в режиме дистанционного управления с берега, так и полностью автономно, следуя заданному маршруту.

