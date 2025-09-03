В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер. Погибли по меньшей мере 15 человек

В Лиссабоне сошел с рельсов знаменитый фуникулер «Глория», любимый туристами. Погибли по меньшей мере 15 человек, еще около 20 пострадали, сообщил Би-би-си.
Среди пострадавших есть ребенок, он получил легкие травмы. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, рассказали в службе экстренной медицинской помощи Португалии. Среди погибших есть иностранцы.
Причина трагедии пока не известна. По словам одного из очевидцев, фуникулер потерял контроль и двигался «без тормозов». Он рухнул вниз и врезался в здание. По словам газеты Observador, на железнодорожном пути оборвался трос.
На месте происшествия сейчас работают спасатели, пожарные и полицейские. Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза заявил, что «глубоко сожалеет» о случившемся. С подобным заявлением выступил и мэр Лиссабона Карлом Моэдас.
Фуникулер «Глория» — один из старейших в Европе. Он открылся в XIX веке. Он связывает расположенные на холме верхние и нижние районы португальской столицы. Протяженность маршрута по холму составляет всего 265 метров.