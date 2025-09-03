Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа боевых искусств, основанная Джеки Чаном

Фото: Минкульт РФ

На фестивале китайской культуры в России выступит труппа боевых искусств «Лун Юнь», основанная актером Джеки Чаном. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Фестиваль пройдет в Петербурге и Москве, его площадками станут Мариинский театр (11 сентября) и Малый театр (15 сентября). Объединение представит программу «Одиннадцать воинов».

Постановка расскажет историю кунг-фу — от истоков учения до самых изысканных современных техник. Спектакль состоит из пяти действий: «Оружие», «Душа», «Мастерство», «Тишина» и «Праздник». Выступление пройдет в сопровождении Чжан Лу, солистки музыкального объединения Цзюнь Тянь Фан.

Китайская труппа боевых искусств «Лун Юнь» основана в 2006 году известным актером и мастером боевых искусств Джеки Чаном. Он лично отобрал одиннадцать молодых людей из всех претендентов, изучающих и практикующих кунг-фу в Китае.

