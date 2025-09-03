Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро

Дом находится в Лос-Анджелесе. Монро прожила там шесть месяцев, прежде чем умерла от передозировки в 1962 году. Затем у особняка было несколько владельцев. Последний раз его купили в 2023 году за 8,35 млн долларов (более 676 млн рублей).