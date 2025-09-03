Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро

Суд в США запретил новым владельцам сносить дом, в котором в начале 60-х годов жила актриса Мэрилин Монро, пишет Bloomberg.
Новые владельцы особняка — дочь известного девелопера Брина Мильштрейн и телепродюсер Рой Бэнк. Пара владеет соседним участком и планировала объединить два объекта, для чего они получили разрешения на снос дома.
Защитники исторических зданий убедили руководство Лос-Анджелеса не допускать разрушения дома. Судья поддержал решение.
Фото: Mario Tama/Getty Images
Дом находится в Лос-Анджелесе. Монро прожила там шесть месяцев, прежде чем умерла от передозировки в 1962 году. Затем у особняка было несколько владельцев. Последний раз его купили в 2023 году за 8,35 млн долларов (более 676 млн рублей).