Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»

Американский актер Кристиан Слейтер, известный по фильмам «Смертельное влечение» и «Интервью с вампиром», исполнит главную роль в семейной саге «Отец наш». Об этом сообщил Deadline.
Съемки ленты начнутся в октябре в Торонто. Будущий фильм расскажет историю пяти братьев и сестер, воспитываемых харизматичным, но безрассудным отцом и яркой, но измученной матерью. Действие развернется в 1968 году в американском пригороде.
Режиссерами картины выступят Сюзанна Кут и Мэтт Энджел («Гнев Бекки»). Сценарий написала Кэрол Олсон Кут. Продюсерами станут Майкл Г.Натансон и Крис К.Дэниелс через свою новую продюсерскую компанию First Class Pictures.
«Отец наш» станет первым совместным проектом Натансона и Дэниелса. Натансон, работавший над фильмами «Секреты Лос-Анджелеса» и «Время убивать», ранее занимал пост президента MGM Pictures и работал в OddLot, Columbia Pictures и New Regency. Дэниелс возглавляет The Launch Company.
В основу фильма ляжет реальная история о Бобе Олсоне, написанная его дочерью и снятая внучкой. Слейтер исполнит роль Боба Олсона — любимого, но неидеального отца, стоящего в центре повествования.
«Это реальная история о семье. Но не просто о какой-то семье. Это наша семья. Это люди, с которыми мы общаемся почти каждый день. И нам выпала возможность погрузиться в их детство и исследовать самые важные моменты их жизни — те моменты, которые сделали их теми прекрасными людьми, которых мы знаем и любим сегодня. Как режиссеры, мы не можем представить ничего более пугающего и особенного», — поделились Кут и Энджел.
Натансон добавил, что Энджел написала сценарий, в котором «находит глубокую красоту в самых запутанных моментах жизни». По его словам, Слэйтер привносит в историю «сложность и уязвимость, которых требует роль».