Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»

Ученые: спокойная и радостная музыка помогает от укачивания
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава NASA рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Моррисси выставил на продажу все свои права на The Smiths: название, мерч, тексты, музыку, рисунки
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе
Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит откровенную ложь
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией
ВОЗ: каждая сотая смерть в мире произошла в результате самоубийства
Россияне впервые за 7 лет увидят полное лунное затмение
Спин-офф «Офиса» — сериал «Газета» — продлили на второй сезон
В Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай
Ученые: для женщин в выборе романтического партнера важнее поступки, чем слова

Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»

Фото: realchristianslater

Американский актер Кристиан Слейтер, известный по фильмам «Смертельное влечение» и «Интервью с вампиром», исполнит главную роль в семейной саге «Отец наш». Об этом сообщил Deadline.

Съемки ленты начнутся в октябре в Торонто. Будущий фильм расскажет историю пяти братьев и сестер, воспитываемых  харизматичным, но безрассудным отцом и яркой, но измученной матерью. Действие развернется в 1968 году в американском пригороде.

Режиссерами картины выступят Сюзанна Кут и Мэтт Энджел («Гнев Бекки»). Сценарий написала Кэрол Олсон Кут. Продюсерами станут Майкл Г.Натансон и Крис К.Дэниелс через свою новую продюсерскую компанию First Class Pictures.

«Отец наш» станет первым совместным проектом Натансона и Дэниелса. Натансон, работавший над фильмами «Секреты Лос-Анджелеса» и «Время убивать», ранее занимал пост президента MGM Pictures и работал в OddLot, Columbia Pictures и New Regency. Дэниелс возглавляет The Launch Company.

В основу фильма ляжет реальная история о Бобе Олсоне, написанная его дочерью и снятая внучкой. Слейтер исполнит роль Боба Олсона — любимого, но неидеального отца, стоящего в центре повествования.

«Это реальная история о семье. Но не просто о какой-то семье. Это наша семья. Это люди, с которыми мы общаемся почти каждый день. И нам выпала возможность погрузиться в их детство и исследовать самые важные моменты их жизни — те моменты, которые сделали их теми прекрасными людьми, которых мы знаем и любим сегодня. Как режиссеры, мы не можем представить ничего более пугающего и особенного», — поделились Кут и Энджел.

Натансон добавил, что Энджел написала сценарий, в котором «находит глубокую красоту  в самых запутанных моментах жизни». По его словам, Слэйтер привносит в историю «сложность и уязвимость, которых требует роль».

Расскажите друзьям