Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-колл для молодых иллюстраторов

Дом культуры «ГЭС-2» приглашает молодых иллюстраторов представить свои работы в одной из четырех номинаций. Об этом говорится на сайте организации.
«Одна из проблем, с которой сталкиваются начинающие иллюстраторы, — поиск своего издателя и получение первого заказа на книгу. В рамках Книжного фестиваля мы запускаем опен-колл для студентов-иллюстраторов и недавних выпускников профильных вузов», — указано в сообщении. Партнеры опен-колла — издательства V—A—С Press, «Самокат» и «Альпина нон-фикшн».
В конкурсе могут участвовать студенты-иллюстраторы или выпускники профильного вуза 2025 года. Участники должны быть также старше 18 лет.
Нужно выбрать одно из четырех направлений и выполнить серию иллюстраций в свободной технике. Жюри из числа партнеров книжного фестиваля рассмотрит заявки и определит финалистов.
Прием заявок идет с 12 авг — 19 сентября. Рассмотрение заявок: 20 сен — 10 октября. Питчинг и определение победителей состоится 1 ноября.