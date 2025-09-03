Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-колл для молодых иллюстраторов

«Одна из проблем, с которой сталкиваются начинающие иллюстраторы, — поиск своего издателя и получение первого заказа на книгу. В рамках Книжного фестиваля мы запускаем опен-колл для студентов-иллюстраторов и недавних выпускников профильных вузов», — указано в сообщении. Партнеры опен-колла — издательства V—A—С Press, «Самокат» и «Альпина нон-фикшн».