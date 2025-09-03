«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту

Согласно аналитическим отчетам Rutube, за восемь месяцев этого года на платформе опубликовали более сотни тысяч единиц контента в жанре аниме. Такой показатель почти в два раза выше значения прошлого года. Просмотры такого контента за тот же период увеличились в 7,7 раза при сравнении с 2024 годом и в 44 раза в сравнении с 2023 годом.