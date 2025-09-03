«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту

В России растет интерес к медиаконтенту из Азии, сообщил заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский.
«Российские пользователи все чаще выбирают фильмы, сериалы и музыкальные клипы из Азии, предпочитая разнообразие жанров и тематики, что способствует укреплению международных связей и созданию общего культурного поля», — сказал он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Эти изменения подтверждают устойчивый тренд последних лет. Азия становится важнейшим источником качественных мультимедийных продуктов, формирующих глобальную индустрию развлечений», — добавил он.
Согласно аналитическим отчетам Rutube, за восемь месяцев этого года на платформе опубликовали более сотни тысяч единиц контента в жанре аниме. Такой показатель почти в два раза выше значения прошлого года. Просмотры такого контента за тот же период увеличились в 7,7 раза при сравнении с 2024 годом и в 44 раза в сравнении с 2023 годом.