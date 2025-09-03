«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту

Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-колл для молодых иллюстраторов
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима
Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе
Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит откровенную ложь
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией
ВОЗ: каждая сотая смерть в мире произошла в результате самоубийства
Россияне впервые за 7 лет увидят полное лунное затмение
Спин-офф «Офиса» — сериал «Газета» — продлили на второй сезон
В Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай
Ученые: для женщин в выборе романтического партнера важнее поступки, чем слова
В Санкт-Петербурге откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Вышел первый трейлер «Храма из костей» — продолжения «28 лет спустя» с Рэйфом Файнсом
Федор Федотов снимется в «Artificial» Луки Гуаданьино
МТС Web Services открывает прием заявок на всероссийский чемпионат по программированию
В Японии выпустили мыльные сигареты
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду связал свитер в честь выхода «Клуба убийств по четвергам»
Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»
На спецпоказе финальной части «Заклятия» зрителей окропили святой водой
В ChatGPT появится родительский контроль
Присяжные оправдали Карди Би по делу о нападении на охранницу медицинской клиники
Сильвестр Сталлоне играет мафиози в трейлере третьего сезона «Короля Талсы»
В Петербурге пройдет конкурс двойников Михаила Шуфутинского
«Третье сентября» Шуфутинского бьет рекорды в «МТС Музыке» еще до осени
ВОЗ: депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно
Маргарет Этвуд выпустила сатирический рассказ с критикой запрета книг в Канаде

«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту

Фото: Gracia Dharma/Unsplash

В России растет интерес к медиаконтенту из Азии, сообщил заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский.

«Российские пользователи все чаще выбирают фильмы, сериалы и музыкальные клипы из Азии, предпочитая разнообразие жанров и тематики, что способствует укреплению международных связей и созданию общего культурного поля», — сказал он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Эти изменения подтверждают устойчивый тренд последних лет. Азия становится важнейшим источником качественных мультимедийных продуктов, формирующих глобальную индустрию развлечений», — добавил он.

Согласно аналитическим отчетам Rutube, за восемь месяцев этого года на платформе опубликовали более сотни тысяч единиц контента в жанре аниме. Такой показатель почти в два раза выше значения прошлого года. Просмотры такого контента за тот же период увеличились в 7,7 раза при сравнении с 2024 годом и в 44 раза в сравнении с 2023 годом.

