Софи Тернер станет новой Ларой Крофт. Съемки начнутся в январе

Фото: sophiet

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сыграет Лару Крофт в новом сериале Фиби Уоллер-Бридж, создательницы «Дряни». Его съемки начнутся 19 января, сообщил The Hollywood Reporter.

Шоу выйдет на Prime Video. Уоллер-Бридж выступит сценаристкой и шоураннером проекта. Соавтором сериала будет Чад Ходж («Хорошее поведение»). Режиссером и исполнительным продюсером станет Джонатан Ван Тюллекен («Сегун»).

«Нечасто выпадает возможность сделать шоу такого масштаба с персонажем, которого ты любил с детства. Все в команде без ума от Лары и такие же эксцентричные, смелые и уморительные, как она. Доставайте свои артефакты — Крофт идет», — заявила Уоллер-Бридж.

Тернер добавила, что «безмерно рада» исполнить роль Лары Крофт. «Она культовый персонаж, который так много значит для многих, и я выкладываюсь по полной», — поделилась актриса.

Она отметила, что создателям сериала предстоит решить нелегкую задачу, ведь они идут по стопам Анджелины [Джоли] и Алисии [Викандер]». Эти актрисы исполнили роль Лары Крофт в предыдущих экранизациях культовой видеоигры.

Уоллер-Бридж, ярая поклонница серии видеоигр, начала разработку сериала в начале 2023 года, а Prime Video заказала шоу в мае 2024 года. Производством проекта занимаются Cyrstal Dynamics, разработавшая серию игр Tomb Raider, Story Kitchen и Amazon MGM Studios.

Среди исполнительных продюсеров сериала, помимо Уоллер-Бридж и Ван Туллекена, — Дженни Робинс (Wells Street), Дмитрий М.Джонсон (Story Kitchen), Майк Голдберг и Тимоти И.Стивенсон, Майкл Шил и Ходж.

