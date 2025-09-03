Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима

Спустя день после объявления безвизового режима продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60%. Об этом сообщает «Осторожно новости» со ссылкой на данные «Яндекс Путешествий».
Кроме того, жители города стали искать билеты в девять раз чаще, чем накануне. Вместе с этим заметно подскочил спрос на гостиницы. На столицу приходится 32% от всех забронированных 2 сентября китайских отелей, после нее идут Санкт-Петербург и Оренбург (по 10%). Общее число броней среди москвичей за день увеличилось на 9%.
Китай вводит с 15 сентября безвизовый режим для россиян. Приехать в страну без визы получится на срок до 30 дней с туристическими и деловыми целями, для посещения родственников. Аналогичные условия будут действовать и для граждан КНР при въезде в Россию.