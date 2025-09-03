«Газпром-медиа холдинг»: В России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Netflix показал тизер «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу

Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netfliх разместили тизер фильма «Дом динамита», который поставила оскароносная режиссер Кэтрин Бигелоу, автор «Повелителя бури» и «Цели номер один». Он выйдет на стрим-сервисе 24 октября.

Действие картины развернется в Белом доме, после того как по США запускается неопознанная ракета. Тогда политикам и военным приходится выяснять, кто несет за случившееся ответственность, и решать, как реагировать.
 

Видео: Netflix/YouTube

Роли в проекте исполнили Идрис Эльба («Три тысячи лет желаний»), Ребекка Фергюсон («Дюна»), Джаред Харрис («Чернобыль»), Грета Ли («Прошлые жизни»), Трейси Леттс («Ford против Ferrari»), Мозес Инграм («Леди в озере»), Энтони Рамос («Смерч-2») и Гэбриел Бассо («Элегия Хиллбилли»), Джона Хауэр-Кинг («Русалочка») и Джейсон Кларк.

Ожидается, что лента станет одним из самых громких релизов Netflix ближайшей осени. Ее сценарий написал Ноа Оппенгейм («Джеки»). Он выступил сопродюсером фильма наряду с Бигелоу и Грегом Шапиро («Повелитель бури»). Исполнительными продюсерами картины стали Брайан Белл и Сара Бремнер.

Позицию оператора «Дома динамита» занял номинант на «Оскар» Барри Экройд, монтажера — двукратный лауреат премии Кирк Бакстер. Художником-постановщиком проекта стал Джереми Хиндл, художницей по костюмам выступила Сара Эдвардс. Музыку для ленты создал Фолькер Бертельманн («На Западном фронте без перемен»).

«Дом динамита» станет первой полнометражной работой Бигелоу после фильма «Детройт» 2017 года. В новом проекте режиссер вернется к напряженному, политически заряженному повествованию, которое характерно для большой части ее творчества.

Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале. Оценку ему уже дали российские кинокритики. Бигелоу же назвала свою новую работу "приглашением решить", что делать с ядерным оружием.

