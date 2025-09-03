Леди Гага и Тим Бертон представили совместный клип на саундтрек к сериалу «Уэнсдей»

Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит «откровенную ложь»
Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty
Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube
Опрос: более 70% россиян верят в вечную любовь
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией
ВОЗ: каждая сотая смерть в мире произошла в результате самоубийства
Россияне впервые за 7 лет увидят полное лунное затмение
Спин-офф «Офиса» — сериал «Газета» — продлили на второй сезон
В Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай
Ученые: для женщин в выборе романтического партнера важнее поступки, чем слова
В Санкт-Петербурге откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Вышел первый трейлер «Храма из костей» — продолжения «28 лет спустя» с Рэйфом Файнсом
Федор Федотов снимется в «Artificial» Луки Гуаданьино
МТС Web Services открывает прием заявок на всероссийский чемпионат по программированию
В Японии выпустили мыльные сигареты
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду связал свитер в честь выхода «Клуба убийств по четвергам»
Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»
На спецпоказе финальной части «Заклятия» зрителей окропили святой водой
В ChatGPT появится родительский контроль
Присяжные оправдали Карди Би по делу о нападении на охранницу медицинской клиники
Сильвестр Сталлоне играет мафиози в трейлере третьего сезона «Короля Талсы»
В Петербурге пройдет конкурс двойников Михаила Шуфутинского
«Третье сентября» Шуфутинского бьет рекорды в «МТС Музыке» еще до осени
ВОЗ: депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно
Маргарет Этвуд выпустила сатирический рассказ с критикой запрета книг в Канаде
В Пушкинском музее выставили картину «Мадонна с младенцем» Гверчино. Она считалась утраченной
«Мы живем в доме, полном динамита»: режиссер Кэтрин Бигелоу выступила за ядерное разоружение
На концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября раскупили все билеты

Леди Гага и Тим Бертон представили совместный клип на саундтрек к сериалу «Уэнсдей»

Фото: Lady Gaga/Youtube

Певица Леди Гага выпустила клип на песню «The Dead Dance», снятый режиссером Тимом Бертоном. Она вошла в саундтрек второго сезона «Уэнсдей».

Видео начинается с того, что Гага стоит на стене в окружении кукол-младенцев и начинает танцевать. К ней присоединяются танцоры в масках, а куклы покачивают головами в такт оптимистичной мелодии.

Информация об этом клипе появилась в начале июля, когда СМИ сообщили, что артистку видели снимающей что‑то с Бертоном на острове Кукол к югу от Мехико. «Я прекрасно провела время, работая над вторым сезоном „Уэнсдэй“, даже будучи небольшой частью проекта», — сказала она. «Мне понравилось работать с Тимом Бертоном, Дженной и другими, это так невероятно. Спасибо», — добавила певица.

Гага появилась во втором сезоне «Уэнсдэй» в роли преподавательницы темных искусств по имени Розалин Ротвуд. Премьера первой части сезона состоялась 6 августа, а второй — 3 сентября.

Расскажите друзьям