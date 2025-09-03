Леди Гага и Тим Бертон представили совместный клип на саундтрек к сериалу «Уэнсдей»

Певица Леди Гага выпустила клип на песню «The Dead Dance», снятый режиссером Тимом Бертоном. Она вошла в саундтрек второго сезона «Уэнсдей».
Видео начинается с того, что Гага стоит на стене в окружении кукол-младенцев и начинает танцевать. К ней присоединяются танцоры в масках, а куклы покачивают головами в такт оптимистичной мелодии.
Информация об этом клипе появилась в начале июля, когда СМИ сообщили, что артистку видели снимающей что‑то с Бертоном на острове Кукол к югу от Мехико. «Я прекрасно провела время, работая над вторым сезоном „Уэнсдэй“, даже будучи небольшой частью проекта», — сказала она. «Мне понравилось работать с Тимом Бертоном, Дженной и другими, это так невероятно. Спасибо», — добавила певица.
Гага появилась во втором сезоне «Уэнсдэй» в роли преподавательницы темных искусств по имени Розалин Ротвуд. Премьера первой части сезона состоялась 6 августа, а второй — 3 сентября.