Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty

Фото: Activision

Кинокомпания Paramount заключила контракт с разработчиком игр Activision Blizzard на экранизацию франшизы Call of Duty. Об этом сообщает Variety.

Как пишет Variety, в рамках партнерства Paramount займется разработкой, производством и дистрибуцией игрового художественного фильма по вселенной Call of Duty. Сумма сделки между Paramount и Activision не разглашается. Подробности о сюжете предстоящей картины пока неизвестны. По словам президента Activision Роба Костича, фильм будет «отдавать дань уважения» франшизе.

«В лице Paramount мы нашли фантастического партнера, с которым будем работать над тем, чтобы перенести этот захватывающий, жестокий экшен на большой экран в переломный момент для кинематографа», — сказал Костич.

Call of Duty — одна из самых популярных серий шутеров от первого лица. Первая часть вышла в 2003 году. Игра не была ранее адаптирована для кино или телевидения.

