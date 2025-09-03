Paramount снимет фильм на основе игры Call of Duty

Как пишет Variety, в рамках партнерства Paramount займется разработкой, производством и дистрибуцией игрового художественного фильма по вселенной Call of Duty. Сумма сделки между Paramount и Activision не разглашается. Подробности о сюжете предстоящей картины пока неизвестны. По словам президента Activision Роба Костича, фильм будет «отдавать дань уважения» франшизе.