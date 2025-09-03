Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит «откровенную ложь»

Американская певица Пэрис Джексон, дочь музыканта Майкла Джексона, назвала будущий биографический фильм об отце полным «откровенной лжи». Об этом написал Rolling Stone.
Пэрис отреагировала в соцсетях на слова актера Колмана Доминго о том, что она была «полезной» на съемках и якобы помогла артисту с ролью Джо Джексона, отца Майкла и других участников The Jackson 5. Девушка не согласилась с этим.
«Колман, не говорите людям, что я была „полезной“ на съемочной площадке фильма, к которому у меня 0% отношения. Это так странно», — написала Пэрис в инстаграме*.
Она отметила, что прочитала первые наброски сценария и «передала свои заметки о том, что было нечестным или не нравилось мне». «Когда их не учли, я продолжила жить свою жизнь. Не мои обезьяны, не мой цирк», — добавила дочь Короля поп-музыки.
Позднее Пэрис рассказала, что получила много реакций на свои слова. Она пояснила, что действительно не участвует в создании байопика, а ранее ничего не говорила о фильме, поскольку уверена, что многим фанатам ее отца он понравится.
«Фильм направлен на очень специфическую часть поклонников моего отца, которая по-прежнему живет в фантазии, и они будут счастливы», — заявила Джексон. Однако, по мнению Пэрис, картина полна «неточностей».
Девушка подчеркнула, что такой подход к истории отца ее «не устраивает». «Я не люблю нечестность. Я высказалась, меня не услышали, я отвалила. Вам всем понравится этот чертов фильм. Так что просто идите и смотрите, наслаждайтесь, делайте что угодно, только не вмешивайте меня», — подчеркнула она.
«Вещь об этих фильмах, байопиках, что все это Голливуд. Это страна фантазий, это нереально. Но их продают как правду. Многие вещи приукрашены, история контролируется. Там много неточностей и много откровенной лжи» — сказала Пэрис.
Джексон добавила, что многие люди обвиняют ее в том, что она «ненавидит своего отца, презирает его», только потому что она не продюсирует байопик о нем. «Это не моя правда. Я просто предпочитаю честность продажам», — поделилась Пэрис.
Она подчеркнула, что видела Доминго всего дважды — на вечеринке по случаю дня рождения и на еще одном мероприятии. По словам Джексон, у нее был очень краткие беседы с актером.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.