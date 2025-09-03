Пэрис Джексон заявила, что будущий байопик о Майкле Джексоне содержит «откровенную ложь»

«Вещь об этих фильмах, байопиках, что все это Голливуд. Это страна фантазий, это нереально. Но их продают как правду. Многие вещи приукрашены, история контролируется. Там много неточностей и много откровенной лжи» — сказала Пэрис.



Джексон добавила, что многие люди обвиняют ее в том, что она «ненавидит своего отца, презирает его», только потому что она не продюсирует байопик о нем. «Это не моя правда. Я просто предпочитаю честность продажам», — поделилась Пэрис.