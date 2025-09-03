Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube

Кинокомпания Disney выплатит 10 млн долларов, чтобы урегулировать обвинения в том, что она допустила сбор данных детей на YouTube. Об этом написал Engadget.
Федеральная торговая комиссия (FTC) подала жалобу на холдинг. Она заявила, что не пометила должным образом некоторые видео на своем канале в ютубе, что позволило видеохостингу собирать информацию и показывать таргетированную рекламу зрителям младше 13 лет.
Таким образом, как утверждается, Disney нарушил правила о защите конфиденциальности детей в интернете. FTC потребовала, чтобы компания разработала процедуру проверки меток.
Теги «Сделано для детей» появились на ютубе в 2019 году после того, как видеоплатформу также обвинили в нарушении правил по защите конфиденциальности детей в сети. Хостингу пришлось выплатить 170 млн долларов, чтобы урегулировать ситуацию.