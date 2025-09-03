Disney заплатит 10 миллионов долларов компенсации за предполагаемый сбор данных детей на YouTube

Теги «Сделано для детей» появились на ютубе в 2019 году после того, как видеоплатформу также обвинили в нарушении правил по защите конфиденциальности детей в сети. Хостингу пришлось выплатить 170 млн долларов, чтобы урегулировать ситуацию.