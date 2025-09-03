Опрос: более 70% россиян верят в «вечную любовь»

Аналитики дейтинг-сервиса Mamba выяснили, верят ли россияне в «вечную любовь». Результатами сайт знакомств поделился с «Афишей Daily».
Согласно опросу, большинство опрошенных (71%) верят в вечную любовь. 40% мужчин и 46% женщин уверены, что она существует. Еще 31% мужчин и 25% женщин считают, что это редкое явление, но тоже надеются однажды влюбиться навсегда.
Каждая пятая женщина и каждый третий мужчина считают, что влюблялись лишь один раз в жизни. При этом представители сильного пола вдвое чаще девушек признаются, что никогда не были влюблены, тогда как женщины рассказывают, у них них было много романов.
Первую любовь россияне вспоминают как несравнимое чувство (68% девушек и 58% мужчин). Мужчины считают ее самой сильной, потому что она чистая и романтичная (22%). Женщины же голосуют за последнюю любовь, для них она более осознанная и зрелая (23%).
Когда респондентам предложили выбрать: найти последнюю в своей жизни любовь или заново испытать первую, большинство оказалось на стороне последней: 92% женщин и 77% мужчин выбрали именно ее, тогда как вернуться к первой захотели лишь 8% женщин и 23% мужчин.
При этом почти каждый десятый мужчина уверен, что жить можно и без любви. По мнению участников опроса, ее можно заменить работой, дружбой или хобби. Среди женщин подобная позиция встречается реже — только 5% готовы признать, что им не нужна любовь. Большинство же считают ее главным источником смысла и внутренней опоры.
И мужчины, и женщины на первое место в отношениях ставят доверие и честность (63% женщин и 68% мужчин). Однако для женщин также важно умение договариваться (48%), а мужчины чаще подчеркивают значимость поддержки и секса (по 37%).
Главным «убийцей» любви россияне называют измену — так считают 67% женщин и 75% мужчин. Россиянки чаще всего страдают от обесценивания и пренебрежения, а представители сильного пола — от отсутствия секса. При этом общие интересы и хобби почти не имеют значения — лишь 4% считают их важными для сохранения отношений.
Ранее аналитики дейтинг-сервиса Mamba узнали, как россияне относятся к изменам. Оказалось, что почти каждый второй житель России хотя бы раз сталкивался с неверностью партнера. При этом мужчины и женщины смотрят на измену совершенно по-разному. Для сильной половины (39%) это чаще всего удар по самооценке, для дам (36%) — потеря доверия.