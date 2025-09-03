Опрос: более 70% россиян верят в «вечную любовь»
Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией

Том Холланд — исполнитель роли Питера Паркера в фильмах Marvel — в интервью IGN поделился, что ему диагностировали СДВГ и дислексию. Актер отметил, что «чистый холст» — например, создание персонажа для фильма — может быть для него пугающим из-за проблем с концентрацией.

Холланд подчеркнул, что любая деятельность, призывающая мыслить нестандартно, быть креативным и отступать от инструкций, его поддерживает.

Актер посоветовал: «Не важно, молодой ты или взрослый, это может коснуться всех. Так что стоит всеми силами взаимодействовать с чем-то, что заставляет тебя мыслить нестандартно и не по инструкции. Это позволит привыкать к здоровой креативности — и чем чаще ты будешь выходить из зоны комфорта, тем лучше».

Актриса Белла Рэмси недавно призналась, что не против сняться в следующем фильме Marvel: «Я могла бы сыграть Человека-паука. Хотя Том Холланд отлично справился. Так что, возможно, им стоит придумать для меня нового супергероя». Актриса призналась, что пока смотрела лишь один фильм Marvel ― с Эндрю Гарфилдом в роли Человека-паука. Это произошло два-три месяца назад, и Рэмси фильм очень понравился.

