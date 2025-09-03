ВОЗ: каждая сотая смерть в мире произошла в результате самоубийства

Из 727 тыс. самоубийств, произошедших в мире, 73% пришлось на страны с низким и средним уровнем дохода. Более половины (56%) людей, покончивших с жизнью, были моложе 50 лет. Отчет выявил и гендерный разрыв: уровень суицидов среди мужчин оказался в 2,2 раза выше, чем среди женщин. Для молодежи в возрасте 15–29 лет суицид стал четвертой по значимости причиной смерти среди юношей и второй — среди девушек.