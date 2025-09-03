ВОЗ: каждая сотая смерть в мире произошла в результате самоубийства

Самоубийства остаются одной из ведущих причин смерти во всем мире, показал недавно опубликованный отчет Всемирной организации здравоохранения за 2021 год. В тот период на самоубийства пришлось 1,2% смертей в мире, то есть каждый сотый случай.
Показатель в 1,2% превышает смертность от убийств (включая смерти в ходе военных конфликтов), малярии, ВИЧ/СПИДа и рака молочной железы. Несмотря на некоторое снижение цифр с 2000 года, динамика количества самоубийств значительно отстает от поставленных международных целей.
Из 727 тыс. самоубийств, произошедших в мире, 73% пришлось на страны с низким и средним уровнем дохода. Более половины (56%) людей, покончивших с жизнью, были моложе 50 лет. Отчет выявил и гендерный разрыв: уровень суицидов среди мужчин оказался в 2,2 раза выше, чем среди женщин. Для молодежи в возрасте 15–29 лет суицид стал четвертой по значимости причиной смерти среди юношей и второй — среди девушек.
Для достижения целей ООН в области устойчивого развития к 2030 году необходимо сократить показатели уровня самоубийств на треть, но при текущей динамике будет достигнут лишь результат в 12%. Особую озабоченность вызывает ситуация в Северной и Южной Америке. Там частота суицидов выросла на 17%.
Ранее проект «Если быть точным» подготовил статистику по самоубийствам в России. Оказалось, что уровень самоубийств пожилых мужчин в России в пять раз выше среднего: 39,6 случаев на 100 тыс. человек. Для сравнения: среди юношей 15–19 лет кончают с собой 6,7 человека, среди девушек ― 3,3 человека.