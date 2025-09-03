Том Холланд рассказал про жизнь с СДВГ и дислексией
Россияне впервые за 7 лет увидят полное лунное затмение

Фото: Ganapathy Kumar/Unsplash

Жители России 7 сентября впервые за семь лет станут свидетелями редкого полного лунного затмения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Московского планетария Людмилу Кошман.

«Последнее видимое в Москве и других городах России полное лунное затмение наблюдалось 27 июля 2018 года, поэтому при хорошей погоде мы можем стать свидетелями такого редкого события. В следующий раз полное затмение Луны состоится 3 марта 2026 года. Оно будет доступно для наблюдения в восточной части России», — сказала Кошман.

Затмение состоится с 18.28 до 23.55 по московскому времени. Теневая фаза затмения, во время которой Луна полностью погрузится в тень Земли, составит 1 час 22 минуты (с 20.31 до 21.53).

Наибольшую фазу затмения можно будет наблюдать в 21.12. Явление будет видно в любой точке России, в которой Луна будет находиться над горизонтом, а также в Антарктиде, Азии, Африке, Океании и Европе. Полная Луна будет располагаться в созвездии Водолей.

Роскосмос запустит специальный авиарейс по этому поводу. Борт вылетит из Москвы и возьмет курс на Полярный круг. Полет продлится четыре часа. Его будут комментировать астроном Владимир Сурдин, охотник за затмениями Станислав Короткий и действующий российский космонавт, имя которого не сообщается.

