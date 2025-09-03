Россияне впервые за 7 лет увидят полное лунное затмение

Наибольшую фазу затмения можно будет наблюдать в 21.12. Явление будет видно в любой точке России, в которой Луна будет находиться над горизонтом, а также в Антарктиде, Азии, Африке, Океании и Европе. Полная Луна будет располагаться в созвездии Водолей.