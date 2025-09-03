За день до выхода первого сезона сериала «Газета» на канале Peacock спин-офф сериала «Офис» продлили на второй сезон. Об этом сообщили актеры Доналл Глисон и Сабрина Импаччаторе, пишет Deadline. Продолжение комедийного шоу вернется на экраны осенью 2026 года.
По сюжету амбициозный журналист Нед Сэмпсон (Доналл Глисон) приходит в издание в качестве главного редактора. Ему предстоит справиться с сокращением бюджета и смотивировать команду сотрудников, роли которых исполнили Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.
Ранее стало известно, что Оскар Нуньес вернется к роли Оскара Мартинеса из оригинального «Офиса». Другие знакомые персонажи пока не заявлены. Стив Кэрелл, исполнитель роли Майкла Скотта, заявил, что не появится в спин-оффе, но поддержал проект.
Над сериалом работают Грег Дэниелс и Майкл Коман, а также авторы оригинального британского «Офиса» Рики Джервейс и Стивен Мерчант. Режиссерами стали Дэниелс, Кен Куопис, Дженнифер Челотта и другие.