Спин-офф «Офиса» — сериал «Газета» — продлили на второй сезон

Фото: Universal Television

За день до выхода первого сезона сериала «Газета» на канале Peacock спин-офф сериала «Офис» продлили на второй сезон. Об этом сообщили актеры Доналл Глисон и Сабрина Импаччаторе, пишет Deadline. Продолжение комедийного шоу вернется на экраны осенью 2026 года.

4 сентября выйдут все 10 серий первого сезона «Газеты». Действие развернется в городе Толидо, штат Огайо. Шоу расскажет о редакции газеты на Среднем Западе США, которая во избежание закрытия решает прибегнуть к помощи репортеров.

По сюжету амбициозный журналист Нед Сэмпсон (Доналл Глисон) приходит в издание в качестве главного редактора. Ему предстоит справиться с сокращением бюджета и смотивировать команду сотрудников, роли которых исполнили Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

Видео: Peacock

Ранее стало известно, что Оскар Нуньес вернется к роли Оскара Мартинеса из оригинального «Офиса». Другие знакомые персонажи пока не заявлены. Стив Кэрелл, исполнитель роли Майкла Скотта, заявил, что не появится в спин-оффе, но поддержал проект.

Над сериалом работают Грег Дэниелс и Майкл Коман, а также авторы оригинального британского «Офиса» Рики Джервейс и Стивен Мерчант. Режиссерами стали Дэниелс, Кен Куопис, Дженнифер Челотта и другие.

