За день до выхода первого сезона сериала «Газета» на канале Peacock спин-офф сериала «Офис» продлили на второй сезон. Об этом сообщили актеры Доналл Глисон и Сабрина Импаччаторе, пишет Deadline. Продолжение комедийного шоу вернется на экраны осенью 2026 года.