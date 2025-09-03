В Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай

Мэр пообещал, что до конца года будет запущено еще три беспилотных трамвая, а в 2026 году их будет уже 15. «До 2030 года мы ставим себе задачу, чтобы уже две трети трамваев в Москве были беспилотные», — сказал глава города. Как добавили в мэрии, планируется, что к 2035 году на беспилотных технологиях будут работать около 90% трамваев Москвы.