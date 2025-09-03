В Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай

В Москве начал курсировать первый в России беспилотный трамвай. Он следует по маршруту № 10 «Метро „Щукинская“ — Улица Кулакова» на северо-западе Москвы. Вместе с пассажирами на транспорте проехал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС.
В мэрии сообщили, что транспорт самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, сам определяет, как проехать перекресток, переключает стрелки и соблюдает график движения. Трамвай едет без машиниста, но на его месте будет находиться сотрудник, контролирующий работу систем транспорта.
«Вмешиваться в управление трамваем он не будет — искусственный интеллект и специальное программное обеспечение обеспечивают полностью автономное движение трамвая», — отметили в мэрии.
Испытания беспилотного трамвая в городе начались в 2024 году. Собянин сообщил, что запуск беспилотного трамвая проходил в три этапа. На первом испытания проводились с настоящим водителем. На втором этапе были запущены тестовые поездки с пассажирами и водителем в кабине. И третий этап — это запуск регулярного маршрута уже без водителя.
Мэр пообещал, что до конца года будет запущено еще три беспилотных трамвая, а в 2026 году их будет уже 15. «До 2030 года мы ставим себе задачу, чтобы уже две трети трамваев в Москве были беспилотные», — сказал глава города. Как добавили в мэрии, планируется, что к 2035 году на беспилотных технологиях будут работать около 90% трамваев Москвы.
В столице также начали тестировать беспилотный поезд метро. Ожидается, что первые пассажиры в нем проедут в 2026 году.