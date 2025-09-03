Опрос: более 70% россиян верят в «вечную любовь»
Ученые: для женщин в выборе романтического партнера важнее поступки, чем слова

Фото: Lookstudio/Freepik

Группа исследователей из Китая выяснила, что женщины в романтических партнерах ценят конкретные действия больше, чем слова. У мужчин таких выраженных предпочтений не заметили. Результаты исследования опубликовали в журнале Evolutionary Psychological Science. Основные тезисы пересказал New York Post.

Ученые сравнивали два типа поведения — sweet words и sweet actions, то есть «милые слова» (например, «я тебя люблю» или «я всегда рядом») и «милые поступки» (практические действия: помощь по хозяйству, приготовление ужина).

Женщины в значительно большей степени, чем мужчины, хотят, чтобы партнер проявлял привязанность через действия, а не слова. Когда потенциальные партнеры демонстрировали заботу действиями, у женщин возникало больше чувства теплоты и доверия, а также повышалась готовность начать романтические отношения.

Исследователи полагают, что разница может быть связана с разной оценкой потенциала долгосрочных отношений. Женщинам перед началом отношений необходимо удостовериться в своей безопасности — понять, «не психопат ли перед ней».

Ранее ВЦИОМ выяснил, что каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него. Среди зумеров (рожденных в 2001 году и позже) таких всего 6%, среди младших миллениалов (1992–2000) — 19%, а среди рожденных до 1967 года каждый третий не готов быть в отношениях с более состоятельной женщиной.

