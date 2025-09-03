Ученые: для женщин в выборе романтического партнера важнее поступки, чем слова

Ранее ВЦИОМ выяснил, что каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него. Среди зумеров (рожденных в 2001 году и позже) таких всего 6%, среди младших миллениалов (1992–2000) — 19%, а среди рожденных до 1967 года каждый третий не готов быть в отношениях с более состоятельной женщиной.