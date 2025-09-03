В Санкт-Петербурге откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина

С момента его закрытия прошло почти десять лет — здание находилось на реконструкции. «С 2004 года ЦСИ им. С.Курехина занимает здание бывшего кинотеатра „Прибой“ на Среднем проспекте Васильевского острова. В 2016 году началась его реконструкция», — рассказали в пресс-службе ЦСИ.