В Санкт-Петербурге откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Он начнет работу 11 сентября. Об этом пишет ТАСС.
С момента его закрытия прошло почти десять лет — здание находилось на реконструкции. «С 2004 года ЦСИ им. С.Курехина занимает здание бывшего кинотеатра „Прибой“ на Среднем проспекте Васильевского острова. В 2016 году началась его реконструкция», — рассказали в пресс-службе ЦСИ.
«Результатом стал новый многофункциональный комплекс с двумя концертными залами: большим и малым — репетиционными точками, общественной зоной, выставочными пространствами, кафе, телестудией, медиатекой, построенный в соответствии с самыми передовыми технологиями и оснащенный суперсовременным оборудованием», — добавили в организации.
Автором архитектурного проекта выступил заслуженный художник России Александр Петров. Интерьерное решение было выбрано по итогам открытого конкурса студенческих проектов, в котором победил молодой архитектор Никита Сидоров.
Сергей Курехин (1954–1996) — рок- и джазовый музыкант, композитор-авангардист, киносценарист, актер, шоумен. Играл в группе «Аквариум» (1981–1985 годы), в 1984 году собрал группу «Поп-механика».
Фото: ЦСИ им. Курехина
