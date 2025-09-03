В Санкт-Петербурге откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Федор Федотов снимется в «Artificial» Луки Гуаданьино
МТС Web Services открывает прием заявок на всероссийский чемпионат по программированию
В Японии выпустили мыльные сигареты
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду связал свитер в честь выхода «Клуба убийств по четвергам»
Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»
На спецпоказе финальной части «Заклятия» зрителей окропили святой водой
В ChatGPT появится родительский контроль
Присяжные оправдали Карди Би по делу о нападении на охранницу медицинской клиники
Сильвестр Сталлоне играет мафиози в трейлере третьего сезона «Короля Талсы»
В Петербурге пройдет конкурс двойников Михаила Шуфутинского
«Третье сентября» Шуфутинского бьет рекорды в «МТС Музыке» еще до осени
ВОЗ: депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно
Маргарет Этвуд выпустила сатирический рассказ с критикой запрета книг в Канаде
В Пушкинском музее выставили картину «Мадонна с младенцем» Гверчино. Она считалась утраченной
«Мы живем в доме, полном динамита»: режиссер Кэтрин Бигелоу выступила за ядерное разоружение
На концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября раскупили все билеты
Дональд Трамп появился на публике на фоне слухов о его смерти. И прокомментировал их
Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» оставить в фильме жестокие сцены убийств
Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»
Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»
Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»
Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»

Вышел первый трейлер «Храма из костей» — продолжения «28 лет спустя» с Рэйфом Файнсом

Фото: кадр из видео Sony Pictures Entertainment/Youtube

Студия Sony Pictures опубликовала первый трейлер хоррора «28 лет спустя: Костяной храм». В зарубежный прокат сиквел выйдет 16 января 2026 года.

Фильм продолжит историю хорроров «28 дней спустя», «28 недель спустя», а также прямого сиквела «28 лет спустя», который вышел в кинотеатрах в июне 2024 года. Действие во второй части развернется в Великобритании, пораженной вирусом ярости, который превращает людей в кровожадных существ. Сюжет расскажет о подростке Спайке (Алфи Уильямс), который присоединится к загадочному культу Джимми Кристала (Джек О’Коннелл) и его банде убийц-акробатов.

Видео: Sony Pictures Entertainment/Youtube

«Доктор Келсон (Рэйф Файнс) оказывается втянут в шокирующую череду открытий, последствия которых способны изменить мир, а встреча Спайка с Кристалом оборачивается кошмаром», — говорится в официальном синопсисе. К роли Джима также вернулся Киллиан Мерфи.

Режиссером картины стала Ниа ДаКоста («Капитан Марвел-2», «Кэндимен»). Сценарий написал Алекс Гарленд.

«28 лет спустя» за два уикенда собрал в прокате 153 млн долларов. Лента стала самой дорогой картиной серии с производственным бюджетом в 60 млн долларов. У прошлых фильмов было 8 млн и 15 млн соответственно.

Расскажите друзьям