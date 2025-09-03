Фильм продолжит историю хорроров «28 дней спустя», «28 недель спустя», а также прямого сиквела «28 лет спустя», который вышел в кинотеатрах в июне 2024 года. Действие во второй части развернется в Великобритании, пораженной вирусом ярости, который превращает людей в кровожадных существ. Сюжет расскажет о подростке Спайке (Алфи Уильямс), который присоединится к загадочному культу Джимми Кристала (Джек О’Коннелл) и его банде убийц-акробатов.