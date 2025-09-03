Вышел первый трейлер «Храма из костей» — продолжения «28 лет спустя» с Рэйфом Файнсом
Федор Федотов снимется в «Artificial» Луки Гуаданьино

Фото: «Централ Партнершип»

Федор Федотов присоединится к актерскому составу фильма «Artificial» Луки Гуаданьино. Об этом в телеграм-канале написал его агент Дмитрий Савельев.

Федотов известен по роли Матвея в исторической драме Михаила Локшина «Серебряные коньки». Права на картину приобрел Netflix, и «Серебряные коньки» стали первым российским фильмом, вышедшим в категории Netflix Originals. Федотов также снимался в сериале «Прелесть», вышедшем в онлайн-кинотеатре Premier в 2024 году, и фильме «Шерлок в России» Нурбека Эгена. Актер играл в ТЮЗе, Санкт-Петербургском городском театре и Социально-художественном театре.

«Artificial» — фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году. Картина Гуаданьино покажет противостояние CEO компании Сэма Альтмана (Эндрю Гарфилд) и сооснователя и ее главного научного сотрудника Ильи Суцкевера (Юра Борисов). Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому «Мужчина ищет женщину».

Фильм сфокусируется на Суцкевере, которого после нескольких научных прорывов отстраняют от работы. «„Artificial“, или, как его прозвали в отраслевых новостях, „фильм Amazon про OpenAI“, — это не просто художественная интерпретация пяти бурных дней в 2023 году, когда Альтмана уволили, а затем вновь назначили главой компании, стоящей за ChatGPT. Фильм на самом деле рассказывает историю Ильи Суцкевера — идеалистичного инженера в области машинного обучения, одного из основателей OpenAI», — пишет журналист Мэтт Беллони, прочитавший сценарий фильма.

Ранее в сети появились кадры Юры Борисова и Эндрю Гарфилда на съемках «Artificial». На одной из фотографий Гарфилд держит в руках книгу «Империя ИИ: Мечты и кошмары OpenAI Сэма Альтмана» Карен Хао.

