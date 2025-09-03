В Японии выпустили мыльные сигареты

Японская компания Bubble Cigarettes выпустила мыльные пузыри в упаковке, стилизованной под пачку сигарет. Приобрести их уже можно на маркетплейсе King’s Idea.
В комплект входят мыльный раствор и две трубочки для выдувания в форме сигарет. Каждая пачка стоит около 780 рублей (1430 иен). Доступно несколько вариантов дизайна: одни — яркие и разноцветные, а другие отсылают к известным маркам сигарет Camel и Marlboro.
Мыльные сигареты впервые представили в 2023 году на фестивале Токийского университета искусств. Автором проекта стал студент второго курса факультета декоративно-прикладного искусств. Весь тираж раскупили всего за три дня фестиваля — и теперь товар доступен для онлайн-заказов. Изначально каркас изделия печатали на 3D-принтере, но сейчас его отливают в формы.
«Просто дуйте мыльные пузыри, как будто курите сигарету, и вы забудете о суетливых буднях и в мгновение ока вернетесь в детство», — обещают создатели. Они также предлагают использовать мыльные сигареты как инструмент для социализации: можно выглядеть так же загадочно, как курильщики, или даже присоединиться к их компании, но без вреда для здоровья.
