В Японии выпустили мыльные сигареты

В Санкт-Петербурге откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Вышел первый трейлер «Храма из костей» — продолжения «28 лет спустя» с Рэйфом Файнсом
Федор Федотов снимется в «Artificial» Луки Гуаданьино
МТС Web Services открывает прием заявок на всероссийский чемпионат по программированию
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду связал свитер в честь выхода «Клуба убийств по четвергам»
Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»
На спецпоказе финальной части «Заклятия» зрителей окропили святой водой
В ChatGPT появится родительский контроль
Присяжные оправдали Карди Би по делу о нападении на охранницу медицинской клиники
Сильвестр Сталлоне играет мафиози в трейлере третьего сезона «Короля Талсы»
В Петербурге пройдет конкурс двойников Михаила Шуфутинского
«Третье сентября» Шуфутинского бьет рекорды в «МТС Музыке» еще до осени
ВОЗ: депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно
Маргарет Этвуд выпустила сатирический рассказ с критикой запрета книг в Канаде
В Пушкинском музее выставили картину «Мадонна с младенцем» Гверчино. Она считалась утраченной
«Мы живем в доме, полном динамита»: режиссер Кэтрин Бигелоу выступила за ядерное разоружение
На концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября раскупили все билеты
Дональд Трамп появился на публике на фоне слухов о его смерти. И прокомментировал их
Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» оставить в фильме жестокие сцены убийств
Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»
Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»
Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»
Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»

В Японии выпустили мыльные сигареты

Фото: @bubble_cigarette

Японская компания Bubble Cigarettes выпустила мыльные пузыри в упаковке, стилизованной под пачку сигарет. Приобрести их уже можно на маркетплейсе King’s Idea.

В комплект входят мыльный раствор и две трубочки для выдувания в форме сигарет. Каждая пачка стоит около 780 рублей (1430 иен). Доступно несколько вариантов дизайна: одни — яркие и разноцветные, а другие отсылают к известным маркам сигарет Camel и Marlboro.

Видео: @yoyaraik

Мыльные сигареты впервые представили в 2023 году на фестивале Токийского университета искусств. Автором проекта стал студент второго курса факультета декоративно-прикладного искусств.  Весь тираж раскупили всего за три дня фестиваля — и теперь товар доступен для онлайн-заказов. Изначально каркас изделия печатали на 3D-принтере, но сейчас его отливают в формы.

Видео: @kurebayashii

«Просто дуйте мыльные пузыри, как будто курите сигарету, и вы забудете о суетливых буднях и в мгновение ока вернетесь в детство», — обещают создатели. Они также предлагают использовать мыльные сигареты как инструмент для социализации: можно выглядеть так же загадочно, как курильщики, или даже присоединиться к их компании, но без вреда для здоровья.

Недавно нью-йоркские энтузиасты выпустили другой интересный продукт — Poetry Camera. Устройство похоже на фотоаппарат мгновенной печати, но создает не фото, а стихи. Оно поддерживает различные стили — от сонетов до белых стихов — и работает со всеми языками, использующими латиницу.

Расскажите друзьям