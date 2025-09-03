В Японии выпустили мыльные сигареты

«Просто дуйте мыльные пузыри, как будто курите сигарету, и вы забудете о суетливых буднях и в мгновение ока вернетесь в детство», — обещают создатели. Они также предлагают использовать мыльные сигареты как инструмент для социализации: можно выглядеть так же загадочно, как курильщики, или даже присоединиться к их компании, но без вреда для здоровья.