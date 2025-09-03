Олимпийский чемпион по прыжкам в воду связал свитер в честь выхода «Клуба убийств по четвергам»

Британский прыгун в воду и олимпийский чемпион Том Дейли связал свитер в честь выхода фильма «Клуб убийств по четвергам», основанный на одноименном романе Ричарда Османа. Видео размещено в инстаграме* cпортсмена. В ролике показано, что изделия Дейли появились и на премьере фильма.
Экранизация книги Ричарда Османа «Клуб убийств по четвергам» вышла на Netflix 28 августа. В центре сюжета — четверо пенсионеров, которых объединил интерес к преступлениям. Когда в их доме престарелых происходит настоящее убийство, развлечение приятелей превращается в настоящее расследование. Команду им составили бывшая разведчица Элизабет, профсоюзный активист Рон, психиатр Ибрагим и медсестра Джойс. Главные роли в фильме сыграли Пирс Броснан, Хелен Миррен, Бен Кингсли и Селия Имри.
Оригинальный роман Османа вышел в 2020 году и стал самой продаваемой книгой в Великобритании. Книга получила три сиквела: «Человек, который умер дважды», «Выстрел мимо цели» и «Ловушка для дьявола». В этом году серию пополнит новый роман «The Impossible Fortune».
Дейли занялся вязанием в 2020 году. Летом 2021 года на Олимпийских играх в Токио прыгун неоднократно попадал в объективы камер со спицами и крючком. Том признавался, что хобби помогает ему справляться со стрессом.
