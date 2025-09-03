МТС Web Services открывает прием заявок на всероссийский чемпионат по программированию

True Tech Champ включает два трека: алгоритмическое и робототехническое программирование. Первый подойдет для тех, кто предпочитает классические олимпиады и индивидуальные зачеты. Участникам предстоит решать алгоритмические задачи разной сложности и работать со структурами данных в двух отборочных турах онлайн и в офлайн-финале. Победители получат 1 млн рублей за первое место, по 500 тыс. рублей за два вторых места и по 250 тыс. рублей за три третьих места.