МТС Web Services открывает прием заявок на всероссийский чемпионат по программированию

Фото: пресс-служба МТС

МТС Web Services открыли прием заявок на участие в чемпионате по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ-2025. Соревнование рассчитано как на школьников и студентов, так и на действующих ИТ-специалистов. Призовой фонд турнира превышает 10 млн рублей.

True Tech Champ включает два трека: алгоритмическое и робототехническое программирование. Первый подойдет для тех, кто предпочитает классические олимпиады и индивидуальные зачеты. Участникам предстоит решать алгоритмические задачи разной сложности и работать со структурами данных в двух отборочных турах онлайн и в офлайн-финале. Победители получат 1 млн рублей за первое место, по 500 тыс. рублей за два вторых места и по 250 тыс. рублей за три третьих места.

Второй трек посвящен программированию роботов, он подойдет разработчикам на языках С++, Go, Python, JS, Java, C#. В серии отборочных онлайн-этапов участники будут сканировать виртуальный лабиринт, получать массив данных о расположении стен и создавать алгоритм, который позволит найти оптимальный маршрут для робота быстрее остальных. 

1/3
пресс-служба МТС
2/3
пресс-служба МТС
3/3
пресс-служба МТС

Финалистов ждут командные офлайн-испытания в разных частях арены-куба: на крыше, полосе препятствий, парящих платформах, в тоннелях и многоуровневых лабиринтах. Ребята самостоятельно соберут и модифицируют машины, чтобы выбить соперников с платформы. Усложнять задачу будут вспышки света, огонь, дым и другие спецэффекты.

Чемпионат завершится 21 ноября на площадке «МТС Live Холл» в Москве. Финал пройдет в формате аниме-сериала, а его героями станут не только участники и их роботы, но и гости и зрители трансляции. 

Каждый участник получит своего цифрового аватара, а кастомизированные роботы на экранах трансформируются в гигантские машины. Искусственный интеллект создаст логотип и маскота каждой команде. Команда победителей получит 4 млн рублей, обладатели второго места — 2,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей.

Помимо шоу-битвы, посетителей ждет множество развлекательных зон с различными интеллектуальными, творческими и спортивными челленджами от МТС Web Services и других компаний группы МТС, а также афтепати с музыкальным хедлайнером и популярным диджеем.

Подать заявку на участие в чемпионате можно на официальном сайте True Tech Champ по 20 октября включительно. Для тех, кто не сможет посетить ивент очно, будет организована онлайн-трансляция. Она пройдет в интерактивном формате: со стримами, создающими эффект присутствия, а также элементами дополненной реальности и специальной анимацией под события в ходе соревнований. 

«Уже третий год подряд мы предоставляем ребятам со всей страны возможность заявить о себе, продемонстрировать знания и навыки, получить крупные денежные призы, а главное — завести полезные знакомства. Каждый раз мы стараемся удивить участников и гостей нашего турнира с помощью необычных форматов самого состязания и различных развлечений на площадке, создавая не только ИТ-фестиваль, но и идеальное место для нетворкинга», — прокомментировал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.  

