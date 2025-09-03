Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»
На спецпоказе финальной части «Заклятия» зрителей окропили святой водой

Фото: «Каро-Премьер»

Кинокомпания Warner Bros. организовала в США спецпоказы последней части хоррора «Заклятие», на которых зрителей перед сеансом благословлял священник. Мероприятия прошли в Майами, Флорида, и Мак-Аллене, Техас.

В видеороликах, опубликованных в социальных сетях, запечатлено, как публику при входе в зал окропляют святой водой и вручают им небольшие бутылочки со святой водой. На некоторых показах также раздавали молитвенные карточки с изображением архангела Михаила. В католической традиции он почитается как защитник веры, покровитель душ и символ божественного правосудия.

Видео: @heartstartspounding

Церемонию благословения провел епископ Брайан Уэллетт, известный по участию в сериалах и фильмах о паранормальных явлениях. Он снимался в сериалах «Призрачные приключения» и «NBC: Дата».

Видео: @najelyorozco

«Заклятие: Последние обряды» — четвертая и финальная часть франшизы, вдохновленной историями американских охотников за паранормальными явлениями Эда и Лоррейн Уоррен. Помимо основных фильмов в киновселенную вошли приквелы и спин-оффы. Самой кассовой лентой серии стало «Проклятие монахини», вышедшее в 2018 году.

Общие сборы картин вселенной «Заклятия» в мировом прокате превысили 1,9 млрд долларов. Это позволило франшизе обойти другие знаменитые хоррор-серии: «Пилу» (свыше 1 млрд) и «Оно» (свыше 1,1 млрд).

Показ «Заклятия» со святой водой — не первый пример вовлечения зрителей в сюжет фильма. Ранее, во время премьеры фильма «Долгая прогулка», зрителей заставляли идти по беговой дорожке со скоростью не менее 4,8 километра в час. Тех, кто сбавлял темп, выводили из зала.

Такие условия были призваны сымитировать сюжет экранизации Кинга. В ней подростков выбирают для участия в мрачном соревновании по ходьбе. Участников, получивших три предупреждения за снижение скорости, расстреливают.

