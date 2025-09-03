На спецпоказе финальной части «Заклятия» зрителей окропили святой водой

В видеороликах, опубликованных в социальных сетях, запечатлено, как публику при входе в зал окропляют святой водой и вручают им небольшие бутылочки со святой водой. На некоторых показах также раздавали молитвенные карточки с изображением архангела Михаила. В католической традиции он почитается как защитник веры, покровитель душ и символ божественного правосудия.