На спецпоказе финальной части «Заклятия» зрителей окропили святой водой

Кинокомпания Warner Bros. организовала в США спецпоказы последней части хоррора «Заклятие», на которых зрителей перед сеансом благословлял священник. Мероприятия прошли в Майами, Флорида, и Мак-Аллене, Техас.
В видеороликах, опубликованных в социальных сетях, запечатлено, как публику при входе в зал окропляют святой водой и вручают им небольшие бутылочки со святой водой. На некоторых показах также раздавали молитвенные карточки с изображением архангела Михаила. В католической традиции он почитается как защитник веры, покровитель душ и символ божественного правосудия.
Церемонию благословения провел епископ Брайан Уэллетт, известный по участию в сериалах и фильмах о паранормальных явлениях. Он снимался в сериалах «Призрачные приключения» и «NBC: Дата».
«Заклятие: Последние обряды» — четвертая и финальная часть франшизы, вдохновленной историями американских охотников за паранормальными явлениями Эда и Лоррейн Уоррен. Помимо основных фильмов в киновселенную вошли приквелы и спин-оффы. Самой кассовой лентой серии стало «Проклятие монахини», вышедшее в 2018 году.
Общие сборы картин вселенной «Заклятия» в мировом прокате превысили 1,9 млрд долларов. Это позволило франшизе обойти другие знаменитые хоррор-серии: «Пилу» (свыше 1 млрд) и «Оно» (свыше 1,1 млрд).
Показ «Заклятия» со святой водой — не первый пример вовлечения зрителей в сюжет фильма. Ранее, во время премьеры фильма «Долгая прогулка», зрителей заставляли идти по беговой дорожке со скоростью не менее 4,8 километра в час. Тех, кто сбавлял темп, выводили из зала.
Такие условия были призваны сымитировать сюжет экранизации Кинга. В ней подростков выбирают для участия в мрачном соревновании по ходьбе. Участников, получивших три предупреждения за снижение скорости, расстреливают.